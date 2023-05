WK Wien: „meinkaufstadt Wien“ geht wieder on Air

Witziger TV-Spot macht Lust aufs Shoppen in Wien

Wien (OTS) - Quizfrage: Kennen Sie das Wort „meinkaufstadt“? Die neue, regionale Dachmarke „meinkaufstadt Wien“ mit dem bereits etablierten Slogan „Wer Wien liebt, kauft in Wien ein“ geht im Juni wieder on Air. Ein amüsanter, neuer TV-Spot, in dem eine Familie darüber sinniert, ob es das Wort „meinkaufstadt“ nun gibt oder nicht wird über diverse Fernsehsender ausgestrahlt. Zusätzlich wird es Radio- und Kinospots sowie Onlinebewerbung geben. Hier können Sie exklusiv vorab den brandneuen TV-Spot sehen: https://youtu.be/-fLgZ073tEs

„Nicht erst seit der Pandemie gewinnt regionale Nahversorgung an Bedeutung. Wien ist eine der wenigen Metropolen, in denen Wohnen, Arbeiten und Freizeit verbringen in örtlicher Nähe noch möglich ist. Und Wien soll eine Stadt der kurzen Wege bleiben. Dafür braucht es funktionierende Grätzel mit einer optimalen Nahversorgung. Mit der neuen Marke ,meinkaufstadt Wien‘ unterstützen wir dabei“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.

Mehr Förderung für Nahversorgungsgrätzel

Die Stadt Wien entwickelte im vergangenen Jahr in enger Abstimmung mit der Wirtschaftskammer Wien ihre Förderungen für Maßnahmen zur Geschäftsbelebung in der Nahversorgung weiter. Seit Beginn 2023 stehen insgesamt 3,5 Millionen Euro – und damit um 1,4 Millionen Euro mehr als zuvor - zur Verfügung. In den nächsten drei bis fünf Jahren wird die notwendige Weiterentwicklung von aktuell sechs Geschäftsquartieren - Äußere Favoritenstraße, Simmeringer Hauptstraße, Hernalser Hauptstraße, Döblinger Hauptstraße, Zentrum Floridsdorf und rund um die Praterstraße - vorangetrieben. Die Konzentration auf ganze Geschäftsquartiere ist eine Weiterentwicklung des bisherigen Förderkonzeptes. Gleichzeitig flankiert die Wirtschaftskammer Wien mit der neuen Marke „meinkaufstadt Wien“.

Was bringt „meinkaufstadt Wien“?

Eine Unterstützung des regionalen Einkaufens ist gut und richtig, denn Wien bietet in puncto Einkaufen wahrlich vieles: Es gibt Einkaufsgrätzel, Märkte und Einkaufscenter. Dort lässt man sich beraten, genießt und versorgt sich mit allem, was man benötigt und gefällt. Diese Vielfalt kommt mit der neuen Marke „meinkaufstadt Wien“ zur Geltung. Sie positioniert Wien strategisch neu, legt Schwerpunkte auf das regionale Einkaufen, das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, kurze Lieferwege und steht für Einsparungen bei der Energie.

Neues Onlineportal www.meinkaufstadt.wien

Um die Wiener Einkaufsgrätzel noch besser kennenzulernen, kann man sich auf www.meinkaufstadt.wien schlau machen. Hier gibt es diverse Rubriken wie z.B. „Die Wiener Themenwochen“, „Neue Gesichter der Stadt“, „Küchengeheimnisse“ oder die „Grätzel-Trends“. Unter „Wiener Originale“ findet man zeitlose Betriebe. Im Video-Format „Wiener Genuss-Grätzl“ werden Betriebe vorgestellt, die sich der Produktion von Delikatessen widmen. Aktuelle Veranstaltungen, Aktionen und Gewinnspiele rundet das Angebot ab.

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Wien

Presse und Newsroom

Mag. Catherine Michel, MAS

T +43 1 514 50-1458

E catherine.michel @ wkw.at

W news.wko.at/wien