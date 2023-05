„Science in the making“: Neue ÖAW-Comics erklären, wie Wissenschaft entsteht

Die dritte Staffel der ÖAW-Wissenschaftscomics „Akademics“ blickt Forscher:innen über die Schulter. Alle Hefte sind kostenlos verfügbar, eine Website bietet Bonusmaterial.

Wien (OTS) - Bereits zum dritten Mal hat die Österreichische Akademie der Wissenschaften (ÖAW) einen Wettbewerb für Wissenschaftscomics ausgeschrieben, um die besten Geschichten zu finden, die Kinder und Jugendliche für Wissenschaft begeistern sollen. Während die Comics der Vorjahre für jüngere „Forscher:innen“ gedacht waren, wenden sich die neuen drei Comics nun an zehn- bis vierzehnjährige Kinder und Jugendliche.



Die aufwendig illustrierten Geschichten von professionellen Comiczeichner:innen sollen Neugier wecken und wollen junge Menschen auf das Abenteuer Forschung mitnehmen. Damit erhalten diese erste Einblicke in die Arbeit von Wissenschaftler:innen und können anhand von hochaktuellen Themen wie Klimakrise, Artenvielfalt und sozialen Medien erfahren, wie Wissenschaft eigentlich funktioniert.



ÖAW-Präsident Heinz Faßmann sagt: "Um das Verständnis für Wissenschaft zu wecken, ist es wichtig, nicht nur Forschungsergebnisse, sondern auch den Forschungsprozess darzustellen. Die neuen ÖAW-Comics erfüllen diesen Anspruch auf unterhaltsame Art und Weise. Ich wünsche den jungen Leser:innen gute Unterhaltung."

"Mein erklärtes Ziel ist es das Vertrauen in die Wissenschaft und Demokratie nachhaltig zu stärken. Mit den neuen Comics wird auf niederschwellige Art und Weise den Kindern und Jugendlichen die Arbeit der Forscherinnen und Forscher nähergebracht. Dadurch kommen gerade Schülerinnen und Schüler einmal mehr in jungen Jahren spielerisch mit der Wissenschaft in Berührung. Die Comics tragen damit dazu bei, dass so nachhaltig ein Verständnis für die Bedeutung von Forschung in unserer Gesellschaft entwickelt werden kann.", so Martin Polaschek, Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung.



Klimakrise, Biodiversität und Social Media-Blasen



So entführt der Comic "Hanna und der Ruf der Berge" von Nina Hable in die Ostalpen, wo die Hauptfigur Hanna einen Felssturz miterlebt und von einem Forschungsteam – sowie einem sprechenden Murmeltier – erfährt, dass solche Hangbewegungen aufgrund des menschengemachten Klimawandels immer öfter auftreten.



Von den hohen Bergen in einen heimischen Wald: Dort spielt die Handlung der Geschichte "Der rostige Rabe" von Michael Meyer und Michael Schneider. Darin entdecken zwei äußerst sprachbegabte und sehr redselige Raben nicht nur eine neue Art, sondern erfahren von einem Biodiversitätsforscher vieles über den Einfluss von Menschen auf die Ökosysteme.



Im Comic "Die Entdeckung der Filterblase" von Johanna Meier können Juli und Matteo ihr Smartphone kaum aus der Hand legen. Warum das so ist, erfahren die beiden von einer Kommunikationsforscherin. Sie erklärt ihnen, welche Rolle Algorithmen spielen und welche Daten die "Datenkrake", von uns allen sammelt.



Website mit Comic-Download und Bonusmaterial



Die drei Comics wurden mit einem Preisgeld von jeweils 12.000 Euro ausgezeichnet. Ausgewählt wurden sie von einer Jury, bestehend aus Vertreter:innen der ÖAW, der Bildungsdirektionen Wien und Kärnten, der Pädagogischen Hochschule Tirol sowie Vertreter:innen der österreichischen Comicszene. Die Comics sind im Verlag der ÖAW kostenlos erhältlich und werden österreichweit an Mittelschulen und AHS-Unterstufen verteilt.



Auf der Website oeaw.ac.at/akademics sind die Comics zudem zum Durchblättern und Download zu finden. Dort gibt es auch Interviews mit den Zeichner:innen und mit Wissenschaftler:innen sowie ein Youth-in-Science-Portal, das Materialien für den Schulunterricht und für Eltern anbietet.



