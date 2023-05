Grundsteinlegung in Wien Floridsdorf: VMF Immobilien startet Bauprojekt mit 26 Eigentumswohnungen

Die VMF Immobilien errichtet ab sofort im Wiener Stadtteil Floridsdorf ein Wohngebäude mit 26 Eigentumswohnungen und Tiefgarage in Wohngrünlage.

Wien (OTS) - Vor Kurzem fand die Grundsteinlegung für ein neues Wohnbauprojekt der VMF Immobilien in der Frauenstiftgasse 4, 1210 Wien, statt. An der Feier nahmen folgende Gäste teil: Gernot Baumgartner, Prokurist und Abteilungsleiter Hochbau Leyrer+Graf, Bernd Pichler, Gruppenleiter Hochbau, Stefan Madl, Bauleiter Leyrer+Graf und Rudolf Öhler, Polier ebenfalls Leyrer+Graf, Martin Kunath, Kunath Trenkwalder Architekten, Joachim Walch, Geschäftsführer BauSoll, Mathias Spies, Projektleiter und Oliver Högn, Leiter Projektmanagement, VMF Immobilien sowie Horst Lukaseder, Mitglied der Geschäftsführung VMF Immobilien. Bis Herbst 2024 entsteht auf dem Grundstück ein modernes und nachhaltiges Wohngebäude. Es umfasst ein Erdgeschoss und drei Obergeschosse mit insgesamt 26 Eigentumswohnungen und einer Gesamtnutzfläche von etwa 1.700 Quadratmetern. Zudem gibt es eine Tiefgarage mit 16 PKW-Stellplätzen. Die Wohnungen bieten zwei bis vier Zimmer mit Größen zwischen 40 und 115 Quadratmetern. Durchdachte Grundrisse, großzügige Freiflächen wie Balkone, Loggien, Terrassen und Eigengärten sowie hochwertige Ausstattung sorgen für einen hohen Wohnkomfort.

Nachhaltiges Wohnen ist Investition in die Zukunft

Das Wohnprojekt besticht durch seine attraktive Lage in einem ruhigen Stadtviertel mit nahegelegenen Grünflächen. Horst Lukaseder, Mitglied der Geschäftsführung der VMF Immobilien, erklärt: „Die Lage ist immer noch das wichtigste Kriterium, aber Nachhaltigkeit gewinnt ebenfalls an Bedeutung. Mit unseren Projekten haben wir in den letzten Jahren umfangreiche Erfahrungen im Bereich Nachhaltigkeit gesammelt, die wir in jedes neue Projekt einfließen lassen. Wer schon heute in nachhaltige Projekte investiert, kann davon ausgehen, dass diese in Zukunft an Wert gewinnen werden." Die VMF Immobilien berücksichtigt Nachhaltigkeit und Umweltschutz in allen Phasen eines Projekts, von der Planung bis zum energie- und kostensparenden Wohnbetrieb mit nachhaltiger Beheizung, gedämmten Außenwänden sowie energieeffizienten Fenstern und Türen.

Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Spielplatz

Ein Supermarkt und ein Grünbereich mit großzügiger Rasenfläche, Bäumen und Kinderspielplatz befinden sich nur wenige Schritte entfernt. In fußläufiger Nähe gibt es außerdem einen Kindergarten, eine Volksschule und eine Neue Mittelschule. Auch Arztpraxen sowie das Krankenhaus Nord sind zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln schnell erreichbar. Die U-Bahn- und S-Bahn-Station Floridsdorf ist mit den Straßenbahnlinien 30 und 31 in weniger als einer Viertelstunde erreichbar. Mit dem Auto gelangt man in wenigen Fahrminuten ins Donauzentrum und zur Donauinsel.

Fotolink: https://flic.kr/s/aHBqjAFPv8

