Österreichischer KlimaDialog macht erstmals in Wien Station

Am 16. Juni wartet ein Tag voll außergewöhnlicher Programmpunkte auf Interessierte

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Klima für Alle. Gemeinsam in die Transformation“ macht der Österreichische KlimaDialog am 16. Juni 2023 von 10 bis 19.30 Uhr erstmals in Wien Station. Nach dem erfolgreichen Start im April in Graz findet das intensive Programm diesmal im Volkskundemuseum, in der Brunnenpassage und im öffentlichen Raum des 8., 15. und 16. Wiener Gemeindebezirkes statt. Die vom Klimaschutzministerium initiierte Veranstaltungsreihe trägt jene positive Energie, die der Klimarat der Bürger:innen freigesetzt hat, weiter. Der KlimaDialog soll Mut machen, Kräfte zu bündeln und Allianzen zur Erreichung der gemeinsamen Klimaziele einzugehen.

„Wirkungsvoller Klimaschutz braucht politische Rahmenbedingungen, wissenschaftsbasierte Entscheidungen und technisches Knowhow. Starker Klimaschutz braucht aber auch die Menschen dahinter und gemeinsames Handeln in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Genau das wollen wir mit dem Österreichische KlimaDialog vorantreiben“, sagt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler.

Erste Programm-Highlights des KlimaDialogs am 16. Juni in Wien:

Zukunftsbilder des österreichischen Klimarats

Geschichten für die Zukunft mit Gloria Benedikt, Künstlerin und Wissenschafterin

Climathon Austria – Bürger:innen entwickeln und setzen Klimamaßnahmen um

Klima Biennale Wien – Die visionäre Kraft der Kunst mit Sithara Pathirana, Programmleitung Klima Biennale Wien
Spielend zum Klimaschutz: Analoge und digitale Klimaspiele live erleben. Mit Verena Riedler, Impact Entrepreneurin, Business Coach für regeneratives Wirtschaften und Bernhard „Burns" Ottinger, Chief Storyteller und Spielexperte
Stadt-Klima-Strategien in Wien

Vorstellung Klimateams, Klimatour und Klimafahrplan der Stadt Wien

Gender und Diversity im Klimaschutz mit Sigrid Awart, Bildungs-, Beratungs- und Therapiezentrum Peregrina und mit Fariba Mosleh, Kuratorin für diversitätssensible, transdisziplinäre Kunstprojekte, Creative Europe Projektleiterin Cultural Transformation Movement

Drei KlimaWalks – Stadtteilführungen mit den Austria Guides for Future

KlimaArt in der Brunnenpassage mit Omar Khir Alanam und der Monekagroup.

Vollständiges Programm und Anmeldung auf www.klima-dialog.at.

Über den KlimaDialog

Die Veranstaltungsreihe dient der intensiven Vernetzung von Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Bevölkerung. Der Österreichische KlimaDialog ist Teil der Umsetzung der EU-Governance Verordnung, worin geregelt ist, dass jeder Mitgliedsstaat einen Dialog über klima- und energiepolitische Fragen auf mehreren Ebenen einzurichten hat.Mit einem abwechslungsreichen Programm versucht der KlimaDialog, ganz unterschiedliche Gruppen anzusprechen, zu vernetzen und zu aktivieren.

Interessierte Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen an allen oder einzelnen Programmpunkten teilzunehmen. Aufgrund des beschränkten Platzangebotes ist eine Akkreditierung unter presse@klima-dialog.at erforderlich.

Eckdaten:

Datum: Freitag, 16. Juni 2023

Zeit: 10.00-19.30 Uhr

Orte:

Volkskundemuseum, Laudongasse 15-19, 1080 Wien (10.00-16.45 Uhr)

KlimaWalks durch Josefstadt, Rudolfsheim-Fünfhaus, Ottakring (14.00-16.45 Uhr)

Brunnenpassage, Brunnengasse 71/Yppenplatz, 1160 Wien (17.00-19.30 Uhr)

Weitere Infos unter: www.klima-dialog.at

Akkreditierung für Medien unter: presse@klima-dialog.at

