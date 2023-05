Wolters Kluwer gibt globale strategische Partnerschaft mit LTIMindtree bekannt

New York (ots/PRNewswire) - LTIMindtree nutzt die Expertenlösung CCH® Tagetik Corporate Performance Management (CPM) von Wolters Kluwer, um Kunden die Optimierung von Finanzabschlüssen und -konsolidierung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Planungsprozesse zu ermöglichen.

Wolters Kluwer CCH Tagetik gab heute eine strategische Partnerschaft mit LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005] bekannt, einem globalen Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen. Diese Partnerschaft bietet den globalen Kunden von LTIMindtree Zugriff auf die Corporate Performance Management (CPM)-Lösung von CCH Tagetik, die die digitale Transformation von Finanzgeschäften über eine einheitliche Plattform unterstützt und beschleunigt.

Die preisgekrönte Lösung von CCH Tagetik bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, integrierte Finanzinformationen und automatisierte Arbeitsabläufe, die über herkömmliche CPM-Lösungen hinausgehen und Finanzteams in allen Branchen in die Lage versetzen:

Rasches Erledigen von alltäglichen Finanzprozesse, damit sich Teams auf strategische Ziele konzentrieren können

Einhalten wichtiger Finanzvorschriften und Vereinfachen der Compliance-Prozesse

Steigern der Produktivität und Reduzieren von Zykluszeit

Treffen von schnelleren und fundierteren Finanzentscheidungen

Sudhir Chaturvedi, Präsident und Vorstandsmitglied, LTIMindtree, sagte:

„Wir freuen uns, mit Wolters Kluwer zusammenzuarbeiten und die herausragenden Funktionen von CCH Tagetik mit unserer Fachkompetenz zu kombinieren, um die finanziellen Transformationsinitiativen unserer Kunden mit neuer Konsequenz, Agilität und Effizienz zu beschleunigen." Wir sind zuversichtlich, dass die eingebettete prädiktive Intelligenz und die offene, einheitliche Plattformarchitektur von CCH Tagetik es CFOs aller Branchen ermöglichen werden, komplexe geschäftliche Herausforderungen zu lösen und eine Transformation in großem Maßstab zu erreichen, indem sie die Integration unternehmensweiter finanzieller, strategischer und betrieblicher Prozesse und Ziele erleichtert. "

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird LTIMindtree als Technologie-Implementierungspartner dienen und die Bereitstellung der CCH®-Tagetik-Plattform in Kundenumgebungen unterstützen.

Ralf Gärtner, Senior Vizepräsident & Generaldirektor für Corporate Performance Solutions bei Wolters Kluwer CCH Tagetik, fügte hinzu:

„Diese strategische Partnerschaft verleiht Wolters Kluwer zusätzliche Kräfte, um die schnelle, globale Expansion unserer umfassenden CCH®-Tagetik-Plattform unter LTIMindtree-Kunden zu beschleunigen. Gemeinsam werden wir einen starken Wert bei Finanztransformationsprojekten liefern."

Informationen zu Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationen, Software und Dienstleistungen für Fachleute in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuer- und Rechnungswesen, Finanz- und Unternehmens-Compliance, Recht und Regulierung sowie Unternehmensperformance und ESG. Wir helfen unseren Kunden, tagtäglich kritische Entscheidungen zu treffen, indem wir fachkundige Lösungen anbieten, die tiefgehende Domänenkenntnisse mit spezialisierten Technologien und Dienstleistungen kombinieren.

Wolters Kluwer erzielte 2022 einen Jahresumsatz von 5,5 Milliarden Euro. Die Gruppe bedient Kunden in über 180 Ländern, unterhält Niederlassungen in über 40 Ländern und beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Alphen aan den Rijn, Niederlande.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.wolterskluwer.com, folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube. p>

Informationen zu LTIMindtree

LTIMindtree ist ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das es Unternehmen in verschiedenen Branchen ermöglicht, Geschäftsmodelle neu zu erfinden, Innovationen zu beschleunigen und Wachstum zu maximieren, indem digitale Technologien genutzt werden. Als digitaler Transformationspartner für mehr als 700 Kunden bringt LTIMindtree umfangreiche Domänen- und Technologiekompetenz mit, um hervorragende Wettbewerbsdifferenzierung, Kundenerlebnisse und Geschäftsergebnisse in einer konvergierenden Welt voranzutreiben. LTIMindtree – ein Larsen and Toubro Group-Unternehmen – wird von mehr als 84.000 talentierten und unternehmerischen Fachleuten in über 30 Ländern unterstützt und kombiniert die in der Branche anerkannten Stärken der früheren Unternehmen Larsen and Toubro Infotech und Mindtree, um die komplexesten Herausforderungen bei der Geschäftsmigration in großem Umfang zu lösen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.ltimindtree.com/.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1441883/Wolters_Kluwer_Logo.jpg

KELLY DE CASTRO, Wolters Kluwer Kluwer, Tax & Accounting, +1 614-288-5640, kelly.decastro @ wolterskluwer.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wolters-kluwer-gibt-globale-strategische-partnerschaft-mit-ltimindtree-bekannt-301835572.html