Meinl-Reisinger: Mit NEOS kommt gratis Mittagessen in Wiener Schulen

Meinl-Reisinger: „Bundesregierung kann sich an Wiener NEOS ein Beispiel nehmen. Alle Schulkinder in Österreich sollen ein gesundes, warmes, kostenloses Mittagessen bekommen."

Wien (OTS) - „Die massive Teuerung belastet alle Menschen in Österreich, gerade auch die Mitte. Deshalb wollen wir NEOS eine nachhaltige Entlastung – vor allem für Familien mit Kindern. Unser Wiener Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr setzt jetzt genau hier an und entlastet zigtausende Wiener Familien deutlich“, sagt NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger zum heute vorgestellten Entlastungspaket für Familien. Ab September bekommen 50.000 Schülerinnen und Schüler ein gesundes, warmes, kostenloses Mittagessen in allen ganztägig geführten Wiener Pflichtschulen. Eine Familie mit zwei Kindern in einer Volksschule erspare sich damit über 2.000 Euro pro Jahr. „Gerade jetzt, wo die Bundesregierung das drängende Thema Kinderarmut ‚entdeckt‘ hat, muss sie strukturelle Schritte setzen. Dabei kann sie sich an den Wiener NEOS ein Beispiel nehmen: Machen, nicht nur reden! Alle Schulkinder in Österreich sollen ein gesundes, warmes, kostenloses Mittagessen bekommen.“

