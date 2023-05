Gödl: FPÖ-Obmann Kickl ist weiterhin auf Tauchstation

Asyl-Stopp rufen, aber nicht handeln: Das unehrliche Allheilmittel der FPÖ

Wien/St. Wolfgang (OTS) - "FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl befindet sich weiterhin auf Tauchstation. Und das ist kein Wunder, denn die erfolgreiche Arbeit von Bundeskanzler Nehammer und Innenminister Karner entzieht Kickl das 'Geschäftsmodell'. Der beste Beweis hierfür ist die monatliche Asylstatistik, aus der man lesen kann, dass die erfolgreiche Strategie der Asylbremse nachhaltig Wirkung zeigt. Die Asylbremse und die Reduktion der Asylwerber sorgen einerseits für eine Entlastung unserer Systeme und andererseits für eine bessere Integration jener, die einen positiven Bescheid bekommen. Diesen positiven Effekt müssen wir nun auf EU-Ebene etablieren, nur so können wir die Migration in den Griff bekommen und Menschenleben retten", so der Bereichssprecher der Volkspartei für Integration- und Migration, Ernst Gödl, der abschließend betont: "Die Freiheitliche Partei unter Kickl ist nur mehr ein Schatten ihrer selbst. Asyl-Stopp rufen, aber nicht handeln: Das ist das unehrliche Allheilmittel der Blauen. Das Interesse, aktuelle Herausforderungen zu lösen, besteht mit Sicherheit nicht. Eines steht jedenfalls fest: Die radikalen Parolen und die offensichtliche Russland-Verbrüderung haben die beiden Lungenflügel der Freiheitlichen Partei ersetzt. Es braucht ganz klar einen Kickl-Stopp." (Schluss)

