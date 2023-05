VP-Mahrer ad Ludwig: Hinschauen statt Wegschauen

Aussagen des Bürgermeisters Ausdruck von weiterer Realitätsverweigerung - Ausschreitungen in Favoriten zeigen Abschottung und Entstehung von Parallelgesellschaften

Wien (OTS) - „Die heutigen Aussagen von Bürgermeister Michael Ludwig zeigen vor allem eines: Die SPÖ taucht weiterhin ab und übt sich im absoluten Negieren der massiven Integrationsprobleme in Wien. Wir erleben hier die Folgen des importierten Nationalismus. Eine friedliche Feier kann ich in dieser unangemeldeten Kundgebung nicht sehen“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer angesichts der heutigen Aussagen des Bürgermeisters zu den gestrigen Ausschreitungen in Favoriten.



Karl Mahrer hat es als Erster klar benannt - Wien hat ein Problem!



Klar sei, dass diese Ereignisse Ausdruck von Abschottung und für das Entstehen von Parallelgesellschaften in Wien sind. Eine Entwicklung, die eigentlich alle Alarmglocken schrillen lassen müsste. „Anstatt weiterhin wegzuschauen, muss sich die Wiener Stadtregierung endlich der Realität stellen. Die SPÖ muss erkennen, dass Integration eine Herausforderung ist, der man sich offensiv stellen muss“, so Mahrer abschließend.

