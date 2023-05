Erster Tag der Studierendengesundheit fand an der FH Kärnten statt

Klagenfurt (OTS) - Bei Kaiserwetter fand an der FH Kärnten, ganz nach dem Motto „Wir bringen Studierende nicht zur Gesundheitsförderung, sondern die Gesundheitsförderung zu den Studierenden", der erste Tag der Studierendengesundheit an allen fünf Campussen statt.

Mit einem umgebauten Schulbus und einem coolen Programm im Gepäck wurde den Studierenden die Gelegenheit geboten, sich Zeit für ihre Gesundheit zu nehmen: Der Schulbus hielt an jedem Campus und bot ein 1 ½ stündiges Programm mit Gesundheitscheck, Aerobic Dance, Gleichgewichtsschallenge und einem Kurzworkshop für die mentale Gesundheit. „Um so einen Tag der Studierendengesundheit zu veranstalten, braucht es neben der internen Unterstützung durch Kolleg*innen, der Unterstützung durch das Gesundheitsland Kärnten, auch die Mitarbeit von Studierenden. Daher an dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Studierenden, die an diesem Tag mitgearbeitet und am Gesundheitstag teilgenommen haben.“, bedankt sich Andrea Limarutti, Verantwortliche für das Thema Studierendengesundheit an der FH Kärnten.

Gesundheit der Studierenden im Fokus

Durch solche Aktivitäten möchte die FH Kärnten das Thema Studierendengesundheit in den Fokus rücken und auf die Bedeutsamkeit der Gesundheit für das Studium aufmerksam machen. Im Rahmen des Student Support Centers, welches neben dem Thema Studierendengesundheit auch die Beratung und Krisenintervention bei hochschulischen und/oder privaten Herausforderungen beinhaltet, werden noch weitere Aktivitäten und Maßnahmen zur Förderung der Studierendengesundheit an der FH Kärnten folgen. „Wir freuen uns sehr, dass wir auf dem Gebiet der Studierendengesundheit Pionierarbeit in Österreich leisten. Denn die FH Kärnten kümmert sich nicht nur um die akademische Ausbildung ihrer Studierenden, sondern auch um ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit.“, findet Vizerektorin Angelika Mitterbacher abschließende Worte.

Rückfragen & Kontakt:

FH Kärnten

Andrea Limarutti, BA M.Sc.

Student Support Center (Studentisches Gesundheitsmanagement)

T: +43 (0)5 / 90500-4127

M: a.limarutti @ fh-kaernten.at