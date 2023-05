Zierfuß: Wiederkehr muss finanzielle Ungerechtigkeit zwischen den Wiener Schulformen komplett beseitigen

Übernahme der Essensbeiträge in Offenen Schulen kann nur erster Schritt sein – Stadtrat Wiederkehr darf nicht auf halber Strecke stehen bleiben

Wien (OTS) - „Die Übernahme der Essensbeiträge in Offenen Schulen durch die Stadt war längst überfällig, kann aber nur ein erster Schritt sein. Auch die Betreuungsbeiträge in Offenen Schulen und Halbtagsschulen müssen künftig von der Stadt übernommen werden, um die bestehende finanzielle Ungerechtigkeit bei der Nachmittagsbetreuung an Wiens Schulformen zu beseitigen“, so der Bildungssprecher der Wiener Volkspartei Gemeinderat Harald Zierfuß zur heutigen Ankündigung von Stadtrat Christoph Wiederkehr, ab Herbst in Offenen Schulen das Mittagessen gratis anzubieten.

„Bildungsstadtrat Wiederkehr darf jetzt nicht auf halber Strecke stehen bleiben und sich mit derartig halben Sachen zufriedengeben. Wir fordern eine vollkommene finanzielle Gleichstellung zwischen verschränkten Ganztagsschulen, Offenen Schulen und Halbtagsschulen. Das bedeutet die Übernahme sowohl der Essens- als auch der Betreuungsbeiträge für alle Schulformen bis 15:30 Uhr“, so Zierfuß und weiter: „Nur so kann echte Wahlfreiheit bei der Nachmittagsbetreuung an Wiener Pflichtschulen für alle Wiener Familien wieder hergestellt werden.“

