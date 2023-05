Stadt Wien entlastet Familien im Bildungsbereich nachhaltig

Kostenfreies Mittagessen in der Ganztagesbetreuung an ganztägig geführten offenen Pflichtschulen ab Herbst

Wien (OTS) -

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr präsentierte heute eine weitere Entlastung für Familien.

Demnach einigte man sich in der Wiener Fortschrittskoalition auf eine weitere Maßnahme, um Familien in der Zeit der gestiegenen Preise in vielen Lebensbereichen gezielt zu entlasten. Neben dem bereits vorgestellten Paket zur Armutsbekämpfung und der damit verbundenen Anhebung der Bemessungsgrundlage für Nullzahler beim Mittagessen in Kindergärten und Horten, einer angehobenen Subventionierung von Schulausflügen und einer Unterstützung für den Ankauf von Schulmaterialien, kommt nun die vollständige Kostenbefreiung für alle Schüler*innen für ein warmes Mittagessen in der Ganztagesbetreuung an ganztägig geführten offenen Pflichtschulen.

Warmes, gesundes, kostenfreies Mittagessen für alle Schüler*innen in ganztägig geführten Pflichtschulen, rund 50.000 Kinder und Jugendliche profitieren

Ab dem neuen Schuljahr im kommenden September profitieren rund 23.500 Kinder und deren Familien von der nachhaltigen Entlastung, da ihnen für das Mittagessen in ihrer ganztägig geführten offenen Pflichtschule nichts mehr verrechnet wird. Mit der zusätzlichen Einführung der gratis Ganztagsschule im Herbst 2020 kommt die Entlastung nun rund 50.000 Kindern und Jugendlichen in Wien zu Gute.

Dazu Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr: „Für Familien bedeutet die aktuelle Teuerung in vielen Lebensbereichen eine enorme Herausforderung, den Alltag zu meistern. Mit der gezielten Entlastung mittels eines kostenfreien Mittagessens in den offenen Volksschulen ab dem neuen Schuljahr helfen wir rasch und gezielt!“, so Wiederkehr

2.000 € Entlastung für Familie mit zwei Kindern - Mittelstand wird entlastet

Konkret heißt das, dass sich Familien, die zwei Kinder fünf Tage pro Woche in einer offenen Volksschule in Wien betreuen lassen, jährlich einen Betrag von über 2.000 € ersparen.

Bildungsstadtrat Wiederkehr weist auf die Wichtigkeit dieser Maßnahme hin: „Die aktuelle Teuerung belastet auch den Mittelstand massiv. Daher ist es wichtig, berufstätige Menschen, deren Kinder ganztagesgeführte Schulformen besuchen, konkret zu entlasten.

Diese Schulformen sind enorm wichtig für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und sie sorgen für mehr Chancengerechtigkeit im Bildungssystem!“, so Wiederkehr.

Investitionen von über 44 Mio. € im Jahr 2024 für kostenfreies Mittagessen in Ganztagsschulen und offenen Schulen

Die Stadt investiert allein im Jahr 2023 knapp rund 38 Mio. € für kostenfreies Mittagessen in ganztägig geführten Pflichtschulen, im Folgejahr sind Investitionen von knapp über 44 Mio. € vorgesehen

Deutliche Entlastung auch bei Essensbeiträgen in Kindergärten und Horten für niedrige Einkommen

Für begünstigte Eltern im Kindergarten bedeutet die Förderung des Essensbeitrags eine jährliche Ersparnis von etwa 800 €. In Horten sieht es so aus, dass Betroffene mit einer jährlichen Unterstützung von etwa 1.750 € rechnen können.

Massive Investition für Anti-Teuerungsmaßnahmen im Wiener Bildungsbereich für 2024

Die Stadt Wien investiert massiv in Anti-Teuerungsmaßnahmen im Bildungsbereich: Dazu Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr: „Jeder Cent, den wir in die Bildung unserer Kinder investieren, ist ein gewonnener. Familien gezielt in dieser herausfordernden Zeit unter die Arme zu greifen und auf mehreren Ebenen Entlastungen umzusetzen, ist dringend notwendig und unser Auftrag als Wiener Fortschrittsregierung!“, so Wiederkehr anschließend.

