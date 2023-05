Bayer Austria: Neues Green Office unterstützt flexibles Arbeiten

Moderner Workspace mit Wohlfühlfaktor / Optimaler Energieeinsatz durch komplette Umstellung auf LED und intelligente Lichtsteuerung

Wien (OTS) - Knapp sechs Monate vor dem 125. Geburtstag von Bayer in Österreich konnte das Bayer Austria Team seine optimal für die modernen Arbeitsanforderungen konzipierten neuen Büroräumlichkeiten im Euro Plaza an der Wienerbergstraße in Wien Meidling beziehen. Die 1.182 m2 große Fläche ist als moderner, offener Workspace gestaltet, in dem sich abgeschirmte Arbeitsinseln mit Meeting- und Rückzugsräumen, Lounge-Ecken für informelle Meetings und Pausenzonen abwechseln. Wesentlicher konzeptioneller Aspekt ist das biophile Design, das die Natur über verwendete Materialien, Texturen, Farben, Grünpflanzen und Wasser in die Raumgestaltung integriert und ein harmonisches Raumklima schafft.

" Mit unserem neuen Green Office haben wir eine Arbeitsumgebung geschaffen, die unser flexibles, hochgradig hybrides Arbeiten optimal unterstützt. Das innovative und natürliche Design macht es zu einem einladenden Ort der Begegnung und Interaktion und fördert den Zusammenhalt im Team ", so Lieven Hentschel, Geschäftsführer bei Bayer Austria und verantwortlicher Senior Bayer Representative für die Region Südosteuropa.

„Um eine Arbeitsumgebung zu gestalten, in der sich alle wohlfühlen, war das gesamte Team von Anfang an in den Prozess eingebunden, beginnend mit einer Umfrage zu den Bedürfnissen und den Anforderungen an das zukünftige Büro über offene Kommunikation und Feedbackschleifen in Planungs- und Umsetzungsphase. Die Resonanz des Teams ist äußerst positiv“, ergänzt Projektleiter Peter Cervenka, Leiter Immobilien, Facility & Fuhrparkmanagement bei Bayer Austria.

Umweltfreundlich und energieeffizient

Das Grundthema Natur zeigt sich nicht nur im biophilen Design, auch die Auswahl der eingesetzten Materialien spiegelt den ökologischen Grundgedanken wider. Holzwolle-Schallpanele bilden in allen Arbeitsbereichen und in den Telefonboxen wesentliche Elemente für eine harmonische Raumakustik. Der Bodenbelag der Bürofläche besteht aus Naturkautschuk-Fliesen und ist als CO2 neutral ausgewiesen.

Die Beleuchtung wurde auf der gesamten Bürofläche auf energieeffiziente LED-Leuchtmittel umgestellt. Intelligente Lichtsteuerungssysteme sowie mit Lichtsensoren gesteuerte Außenjalousien tragen zudem zu einem optimalen Energieeinsatz und einer angenehmen Atmosphäre bei.

Wir laden Sie herzlich zu einem virtuellen Rundgang ein: https://youtu.be/FiTPtuMF1bc

Über Bayer

Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Ernährung. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen Menschen nützen und die Umwelt schonen, indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte der Konzern mit rund 101.000 Beschäftigten einen Umsatz von 50,7 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich bereinigt um Sondereinflüsse auf 6,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.com/de

Über Bayer Austria

Bayer Austria ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Bayer-Konzerns mit Kernkompetenzen auf den Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Das Life-Science Unternehmen beschäftigt in Österreich rund 190 Mitarbeiter*innen, steuert die Ländergruppe Südosteuropa und ist verantwortlich für Marketing, Vertrieb, klinische Studien sowie technische und medizinische Beratung für Bayer-Produkte. Weitere Informationen finden Sie unter www.bayer.at.

