Projekt Management Austria: Ein Hoch auf 50 Jahre pma

1973 als ‚Verein zur Förderung von Netzplantechnik‘ gegründet, hat sich pma zur führenden Projektmanagement-Vereinigung in Österreich entwickelt.

Wien (OTS) - Rund eine Million Menschen arbeiten in Österreich laut pma-Schätzungen in Projekten. Ob in der IT-, der Baubranche oder im Gesundheitsbereich, in NGOs oder in der Forschung: „Projektmanagement ist eine Basisqualifikation, die jede*r heute braucht“, sagt Brigitte Schaden, Präsidentin von pma – Projekt Management Austria, Österreichs führender Vereinigung für Projektmanagement.

50 Jahre Projektmanagement, eine Zeitreise

Bereits in den 60er-Jahren trafen sich engagierte Menschen an der Technischen Universität in Wien, um das Thema Projektmanagement voranzutreiben. Sie organisierten den ersten internationalen Fachkongress in Wien und gründeten am 18. Mai 1973 den ‘Verein zur Förderung von Netzplantechnik‘, aus dem später Projekt Management Austria (pma) entstand.

Für Projekt Management Austria begannen die 90er Jahre ebenfalls mit einem internationalen Kongress. Geboten wurde viel Neues: Weg von der reinen Methodenlehre hin zur Managementstrategie. Man wollte nicht nur das Interesse der Praktiker*innen wecken, sondern vor allem Innovation fördern und eine Vorreiterrolle wahrnehmen. Das ist bis heute geblieben: „Der pma focus ist mit rund 700 Teilnehmer*innen Österreichs größter Projektmanagement-Kongress und eine Plattform für Vernetzung und Unterhaltung“, sagt pma Präsidentin Brigitte Schaden. „Aktuelle Themen, Vortragende aus Forschung und Praxis, Workshops und die größte Projektmanagement-Messe machen den pma focus zur Leitveranstaltung für Projektmanager*innen. Seit mittlerweile 20 Jahren!“

Nachwuchsförderung: pma young crew

So wie der pma focus gehört auch die Förderung des Nachwuchses zu einer wichtigen Aufgabe von Projekt Management Austria. „Mit der pma young crew unterstützen wir seit 15 Jahren junge und angehende Projektmanager*innen, organisieren Workshops und veranstalten Events, bei denen sie erfahrene Branchenkolleg*innen und neue Firmen kennenlernen können,“ sagt Alexander Vollnhofer, pma Geschäftsstellenleiter, selbst jahrelang pma young crew Mitglied und vormals auch Chair der pma young crew.

Im Rahmen der pma awards holt Projekt Management Austria jedes Jahr erfolgreiche Projektmanager*innen vor den Vorhang und verleiht die Auszeichnung für exzellentes Projektmanagement. In festlicher Atmosphäre werden die pma Awards an Einzelpersonen und Projektteams vergeben.

Blick in die Zukunft

Die Bedeutung von Projekten hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Entsprechend groß ist der Bedarf an gut ausgebildeten Projektmanager*innen. Das der Nachweis von Projektmanagement-Kompetenzen auch ein Karriere-Turbo sein kann, spiegelt sich in der Anzahl der pma/IPMA® Zertifizierungen wider. Sie gelten als Qualitätsnachweis und sind in über 70 Ländern und auf allen Kontinenten anerkannt. pma fungiert hier als offizielle Zertifizierungsstelle. Aktuell gibt es über 20.000 zertifizierte Projektmanager*innen in Österreich.

Organisationform des 21. Jahrhundert

Klimawandel, Pandemie, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und seine Folgen, New Work, Digitalisierung, KI und vieles mehr. Die Welt ist unsicherer und komplexer geworden. „Um die Krisen unserer Zeit anzupacken und zu lösen, braucht es Klarheit, Kommunikation und Kompetenzen im Projektmanagement,“ davon ist pma Präsidentin Brigitte Schaden überzeugt. „Ein Hoch auf die nächsten 50 Jahre pma und Projektmanagement in Österreich!“

Veranstaltungshinweis: Am 12. Oktober 2023 findet im Austria Center Vienna der pma focus, Österreichs größter Projektmanagement-Kongress unter dem Titel: Fakt oder Fake: Projektmanagement zwischen den "Realitäten" statt. Mehr Informationen: www.pma.at/focus

Projekt Management Austria (pma) ist mit rund 1.300 Mitgliedern die größte österreichische Projektmanagement-Vereinigung. Ziel von pma ist die Qualitätssicherung von Projektmanagement und die Anerkennung sowie Weiterentwicklung des Berufsbilds "Projektmanager*in". pma ist offizielle IPMA® Zertifizierungsstelle für Projektmanager*innen. Als aktives Mitglied der weltweit agierenden International Project Management Association (IPMA®) ist pma international vernetzt. www.pma.at



