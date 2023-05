Konzerte am 1.6. und 3.6. im Bezirksmuseum Floridsdorf

Klavier-Abend und Musik von Weiner-Dillmann: Tel. 271 96 24

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Beethoven-Gedenkstätte in Floridsdorf“ veranstaltet 2 Konzerte im Saal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“): Beim Klavier-Abend mit dem trefflichen Pianisten Thomas Yu-Tung Pan am Donnerstag, 1. Juni, ab 19.00 Uhr, werden Kompositionen von Bach, Beethoven, Scarlatti und weiteren Tondichtern dargeboten. Karten: 15 Euro („Eintrittsspende“). Am Samstag, 3. Juni, wird im Festsaal des Museums ab 18.00 Uhr an den vielseitigen Tonsetzer Hans Weiner-Dillmann (1903 – 1990) erinnert, der Wienerlieder, Film-Musik, Schlager, Operetten und andere Wohlklänge verfasst hat. Das Konzert hat den Titel „Bei aner Musi‘ und beim Wein...“. Neben Christina Tschernitz (Sopran) und Thomas Schmidt (Tenor) wirkt Manfred Schiebel (Klavier) an dem bunten Programm mit. Karten: 15 Euro („Eintrittsspende“). Ermäßigung für Studierende: 5 Euro. Nähere Informationen und Reservierungen: Telefon 271 96 24 (Obfrau Eva Krapf), E-Mail eva.krapf@gmx.at.

Auskünfte über das Museum im „Mautner Schlössl“ (Öffnungszeit, Dauer-Ausstellung, befristete Dokumentationen, u.v.a.) gibt der freiwillig eingesetzte Leiter, Ferdinand Lesmeister, unter der Rufnummer 0664/55 66 973. E-Mails an den Bezirkshistoriker: bm1210@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Freunde der Beethoven-Gedenkstätte:

www.beethoven-gedenkstaette.at

www.beethoven-gedenkstaette.at Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

www.bezirksmuseum.at Pianist Thomas Yu-Tung Pan:

www.facebook.com/pianistpan/?locale=de_DE

www.facebook.com/pianistpan/?locale=de_DE Komponist Hans Weiner-Dillmann:

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Hans_Weiner_Dillmann

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Hans_Weiner_Dillmann Sängerin Christina Tschernitz:

https://de-de.facebook.com/christina.tschernitz.1/

https://de-de.facebook.com/christina.tschernitz.1/ Pianist Manfred Schiebel:

www.mdw.ac.at/gesangundmusiktheater/?Pageld=217

www.mdw.ac.at/gesangundmusiktheater/?Pageld=217 Kultur-Aktivitäten im 21. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at