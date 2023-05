Zauber der Kultur – Festivals in Niederösterreich

Doku aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich am Donnerstag, 8. Juni 2023, Fronleichnam, 16.25 Uhr, ORF 2

St. Pölten (OTS) - Theater, Jazz, Volksmusik, Klassik oder gigantische Fotografien - so vielfältig wie die Landschaft Niederösterreichs ist auch seine Landschaft der Festivals: Burgen, Schlösser, Städte und sogar Berge werden zur magischen Kulisse von großen und kleinen Festivals. Diese Doku aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Marietheres van Veen, Kamera: Franz Cee) begibt sich auf die Spuren von fünf unterschiedlichen Festivals, um herauszufinden, wie ihr Zauber Orte und Menschen verwandelt.

In Poysbrunn im Weinviertel zum Beispiel verzaubert der „Märchensommer“ seit 2006 nicht nur das gleichnamige Schloss, sondern verwandelt den gesamten Ort in ein Festival für die ganze Familie. Jedes Jahr erfährt ein anderes Märchen seine Uraufführung in Poysbrunn.

Ein ganz anderes Festival erwartet in Baden seine Gäste: „La Gacilly Photo Baden“, ein paneuropäisches Festival der internationalen, hochwertigen Fotografie. Seit 2018 taucht es die Biedermeierstadt an verschiedenen Plätzen in ein überdimensionales Bilderpotpourri zu gesellschaftspolitischen und emotionalen Themen wie Klimaschutz oder Rassismus. Es ist das größte derartige Fotofestival Europas.

„Glatt und Verkehrt“ holt die Welt auf eine andere Art und Weise jedes Jahr nach Krems an der Donau. Seit 1997 lockt das Festival mit spannenden Musikideen und Kompositionen aus allen Erdteilen. Ein besonderer Reiz dieses Festivals liegt in seinen unterschiedlichen Musikformaten und Spielorten, vom historischen Gasthaussaal bis zum Weingut.

Für hochkarätige klassische Musik ist ein Festival ganz in der Nähe von Krems längst ein Begriff geworden: Grafenegg. Dort wird das Publikum durch ein Gesamterlebnis der Sinne an klassische Musik herangeführt. Der Wolkenturm von Grafenegg ist eine einzigartige Open-Air-Bühne und ein akustisches Meisterwerk. Musik und Künstler begegnen dem Publikum inmitten der Natur.

Die Liebe zu Natur, Wandern und Musik zeichnet die „Gipfelklaenge“ aus. Bei diesem Wanderfestival im Mostviertel wird der Berg zur Bühne. Jedes Jahr im September ist eine andere Gemeinde, ein anderer Gipfel, eine andere Hütte Kulisse für Musikensembles, die von den Besuchern und Besucherinnen sozusagen erwandert werden.

