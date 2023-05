Mit Liebe zum Detail – Kreatives Kunsthandwerk in Niederösterreich

Ein "Erlebnis Österreich" am Samstag, 3. Juni 2023, 16.30 Uhr, ORF 2

St. Pölten (OTS) - Sie haben sozusagen goldene Hände, die Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen Niederösterreichs. Sie erzeugen kunstgewerbliche Gegenstände als freies Gewerbe oder arbeiten in Uhrmacherbetrieben, Gold- und Silberschmieden, Buchbindereien oder im Instrumentenbau, wofür eine Lehre erforderlich ist. Dieses „Erlebnis Österreich“ aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Barbara Baldauf/Kamera: Helmut Muttenthaler) portraitiert beispielhaft einige von ihnen und zeigt damit die große Bandbreite dieser Berufsgruppe, die für den Erhalt heimischer Handwerkskunst und für regionale Wertschöpfung steht.

Der Uhrmacherbetrieb Figl in Tulln ist ein Familienunternehmen, das sich etwa auf die Reparatur von Uhren oder die Servicierung alter Uhren spezialisiert hat. Regina Scherzer in Perchtoldsdorf wiederum ist mit Leib und Seele Goldschmiedin. Sie erzeugt Schmuckstücke, die für sie keine Stangenware sind, sondern Seele haben. Für viele ihrer Kreationen sind jahrzehntealte Matrizenbücher Inspirationsquelle.

Walter Gstettenhofer betreibt in Böhlerwerk im Mostviertel eine Kunstbuchbinderei. Er arbeitet mit unterschiedlichen Materialien von Leder über Holz bis Metall und ist überzeugt, dass die Buchbinderei Zukunft hat. Blechblasinstrumente fertigt Nikolaus Bernhart in seiner kleinen Werkstätte in Würflach von Hand. Von der großen Tuba bis zum kleinen Horn, ist alles dabei, inklusive wohlklingender Töne.

Sieglinde Almesberger ist eine von vielen Kunsthandwerkerinnen, deren Hobby zum Beruf geworden ist. Sie kreiert in Dürnstein in der Wachau besonderen Schmuck aus Donausteinen, hat sich aber auch der Perlennähkunst verschrieben. Maria Nefischer aus Aggsbach wiederum ist mit Strickwaren erfolgreich und gibt ihr Wissen auch in Kursen weiter.

Die Doku aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich taucht ein in eine Welt, in der mit Leidenschaft, Können und Kreativität viele Unikate entstehen und Tradition erhalten wird.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Sofija Nastasijevic

02742/2210-23572