Doku-Schwerpunkt im Juni aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich

St. Pölten (OTS) - Gleich drei Produktionen aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich sind im Juni österreichweit in ORF 2 zu sehen. Die Dokus geben einen interessanten und detailreichen Einblick in die Vielfalt Niederösterreichs: von Natur, über Tradition bis hin zu Kultur. Den Start macht das „Erlebnis Österreich: Mit Liebe zum Detail – Kreatives Kunsthandwerk in Niederösterreich“ am Samstag, 3. Juni 2023. Am Sonntag, 4. Juni 2023, folgt das „Österreich-Bild:

Sehnsucht nach Natur – Garteln als Trend und Geschäft“ und am 8. Juni zu Fronleichnam die „Doku: Zauber der Kultur – Festivals in Niederösterreich“.

ORF-Niederösterreich-Landesdirektor Alexander Hofer lädt die Zuschauer ein, drei besondere Reisen zu genießen: „Festivals in tollem Ambiente, einzigartiges Kunsthandwerk und alles rund ums boomende Lieblingshobby der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Die Filme zeigen mit wieviel Hingabe die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ihren Tätigkeiten nachgehen – beruflich, wie privat. Die kreativen Energien kennen scheinbar keine Grenzen und das, was dabei entsteht, lockt viele Besucher nach Niederösterreich und hält die heimische Kultur lebendig.“

Ein Überblick über die Produktionen im Detail:

„Erlebnis Österreich: Mit Liebe zum Detail – Kreatives Kunsthandwerk in Niederösterreich“

Sendetermin: Samstag, 3. Juni 2023, 16.30 Uhr, ORF 2

Sie haben sozusagen goldene Hände, die Kunsthandwerker und Kunsthandwerkerinnen Niederösterreichs. Sie erzeugen kunstgewerbliche Gegenstände als freies Gewerbe oder arbeiten in Uhrmacherbetrieben, Gold- und Silberschmieden, Buchbindereien oder im Instrumentenbau. Der Film aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich portraitiert beispielhaft einige von ihnen und zeigt eine bunte Welt, in der mit Leidenschaft, Können und Kreativität viele Unikate entstehen und Tradition erhalten wird.

(Gestaltung: Barbara Baldauf/Kamera: Helmut Muttenthaler)

„Österreich-Bild: Sehnsucht nach Natur – Garteln als Trend und Geschäft“

Sendetermin: Sonntag, 4. Juni 2023, 18.25 Uhr, ORF 2

Das Garteln boomt. Vom großen Garten bis zum kleinen Balkon, überall wird gepflanzt. Eine Studie zeigt, dass rund 80 Prozent der Teilnehmenden mit Garten Erholung und Ausgleich verbinden. Alles rund um das Thema Garten ist auch zum Geschäft geworden. Der Film besucht private Schaugärten genauso wie professionelle Erlebnisgärten und Betriebe der Gartenbranche. Er zeigt, wie ökologische und standortgerechte Gartenbewirtschaftung aussieht, was einen klimafitten und ressourcenschonenden Garten ausmacht und wie Eigenversorgung mit Gemüse gelingen kann.

(Gestaltung: Andi Leitner, Kamera: Franz Cee)

„Doku: Zauber der Kultur – Festivals in Niederösterreich“ Sendetermin: Donnerstag, 8. Juni 2023, Fronleichnam, 16.25 Uhr, ORF 2

Theater, Jazz, Volksmusik, Klassik oder gigantische Fotografien - so vielfältig wie die Landschaft Niederösterreichs ist auch seine Landschaft der Festivals: Burgen, Schlösser, Städte und sogar Berge werden zur magischen Kulisse von großen und kleinen Festivals. Diese Doku begibt sich auf die Spuren von fünf unterschiedlichen Festivals, um herauszufinden, wie ihr Zauber Orte und Menschen verwandelt. (Gestaltung: Marietheres van Veen, Kamera: Franz Cee)

