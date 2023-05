Fort Knox beschert zum 21. Geburtstag 249.048 Euro

Casino Gast gewinnt im Casino Baden 249.048,70 Euro „Geburtstagsgeld”. Damit ist Österreichs höchstdotierter Automatenjackpot heuer zum zweiten Mal gefallen.

Wien (OTS) - Geburtstage werden oft und gerne im Casino gefeiert. Das ist auch nicht weiter ungewöhnlich, immerhin gibt es mit dem umfangreichen Spielangebot jede Menge Möglichkeiten sich selbst ein Geschenk zu machen. Hervorragende Kulinarik, besonderes Ambiente, Spaß und Spannung inklusive. So lässt es sich angemessen feiern, vor allem dann, wenn schon nach ein paar Minuten Spiel am Fort Knox Automaten bei nur einem Euro Einsatz das Display den Gewinn des Jackpots verkündet.

Passiert ist das am vergangenen Freitag einem jungen Mann, der den 21. Geburtstag mit seinen Eltern im Casino Baden feierte. Nachdem am besagten Automaten, kaum dass er davor Platz genommen hatte, bereits alle Lichter blinkten, rief er schnell seine Eltern herbei. Nach kurzem, ungläubigem Staunen war klar, was hier gerade passiert war. Fortuna hatte dem junge Mann ein Geburtstagsgeschenk in Höhe von exakt 249.048,70 Euro beschert. Das wurde natürlich noch ausgiebig gefeiert und mit Sekt und Cocktails auf diesen wohl unvergesslichen Geburtstag angestoßen.

Gewinne in dieser Höhe kann man immer gut gebrauchen, im Fall des jungen Besuchers kommt er aber genau zur rechten Zeit. Der Grundwehrdienst ist demnächst abgeschlossen und der Einstieg ins bereits gut geplante Berufsleben steht bevor. Der Gewinn wird den jungen Mann also auf seinem Weg in die Selbstständigkeit begleiten. Casinos Austria wünscht dafür alles erdenklich Gute und gratuliert herzlich!

Dieser Hauptgewinn beim Fort Knox Jackpot ist der zweite im Jahr 2023. Zuletzt wurde er im März im Casino Velden gewonnen. Die 90 Fort Knox Automaten bieten den Gästen von Casinos Austria ein einzigartiges Slotgame-Erlebnis. Sie sind österreichweit in den zwölf Casinos miteinander verbunden und werden nach jedem Jackpot-Gewinn wieder mit 200.000 Euro befüllt. Der Minimaleinsatz beträgt lediglich 75 Cent.

Ein Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/fort-knox-casino-baden-geburtstag



