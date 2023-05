Lichtbilder-Vortrag „Kleinbahn“ im Bezirksmuseum 14

Anmeldung für 1.6. per SMS: 0676/54 88 5 88 („Kleinbahn Penzing“)

Wien (OTS/RK) - 1947 wurde der Modelleisenbahn-Erzeuger „Kleinbahn“ gegründet, 1984 erfolgte die Teilung des Unternehmens und 2021 wurde der Betrieb geschlossen. In einem Lichtbilder-Vortrag am Donnerstag, 1. Juni, beleuchtet der sachkundige Referent Klaus Daubeck die spannende Firmenchronik. Um 18.30 Uhr fängt die Veranstaltung in den Räumlichkeiten des Bezirksmuseums Penzing (14., Penzinger Straße 59) an. Der Titel dieses Vortrages lautet „Firma Kleinbahn – Eine österreichische Erfolgsgeschichte“. Ein fixes Eintrittsgeld wird nicht begehrt. Die Gäste können Spenden für das Museum entrichten. Das Platz-Angebot ist begrenzt. Deshalb ersuchen die Organisator*innen um Anmeldungen per SMS: 0676/54 88 5 88 (Kennwort „Kleinbahn Penzing“). Auskünfte erteilen die auf ehrenamtlicher Basis tätigen Bezirkshistoriker*innen gerne via E-Mail: bm1140@bezirksmuseum.at.

