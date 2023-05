Aviso – Samstag, 3. Juni 2023, 10.00 Uhr: Außerordentlicher SPÖ-Bundesparteitag in Linz

Wien (OTS/SK) - Am Samstag, 3. Juni 2023, findet ein außerordentlicher SPÖ-Bundesparteitag in Linz statt. Auf dem Programm stehen die Wahl des SPÖ-Bundesparteivorsitzes und der Spitzenkandidatur bei der nächsten Nationalratswahl. ****



Zeit: Samstag, 3. Juni 2023, 10.00 Uhr (Einlass ab 8.30 Uhr)



Ort: Design Center Linz, Europaplatz 1, 4020 Linz



Die Veranstaltung wird via Livestream auf www.spoe.at übertragen.



Wir laden die Vertreter*innen der Medien herzlich zum außerordentlichen SPÖ-Bundesparteitag ein und ersuchen um Akkreditierung Ihres gesamten Teams (Redakteur*innen, Fotograf*innen, Kameraleute, Tontechniker*innen etc.) unter SPOePressedienst @ spoe.at bis übermorgen, Donnerstag, 1. Juni 2023. Beim Presse-Check-in ist ein Presseausweis vorzuzeigen. Bitte geben Sie uns auch unbedingt Ihren technischen Bedarf (Übertragungswagen, Kameras, Strom etc.) bekannt, um sicherzustellen, dass die Infrastruktur für Ihre Berichterstattung bestmöglich organisiert ist. (Schluss) mp/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/