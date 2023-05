Aviso: Mittwoch, 31. Mai, 11.30 Uhr: Pressegespräch Grüne – Endstation für Menschenrechte in Bosnien und Herzegowina?

Wien (OTS) - Der Minister für Menschenrechte und Flüchtlinge von Bosnien und Herzegowina, S.E. Sevlid Hurtić, will in Österreich über die Menschenrechtssituation in seinem Heimatland berichten. Seit Jahren stehen völkerrechtswidrige Abschiebungen unter Anwendung von massiver Gewalt gegen Schutzsuchende an der EU-Außengrenze zu Bosnien und Herzegowina auf der Tagesordnung. Jetzt soll im Flüchtlingscamp Lipa sogar ein Hafttrakt in Betrieb genommen werden.

Wir widmen uns im Pressegespräch der Frage: Welche Rolle nimmt die EU ein und geraten die Menschenrechte dabei zunehmend unter die Räder?

Zeit: Mittwoch, 31. Mai 2023, 11.30-12.30 Uhr

Ort: Auditorium im Parlament, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1010 Wien, 1010 Wien

Für den Zutritt zum Parlament ist ein Lichtbildausweis sowie eine Registrierung erforderlich: https://www.parlament.gv.at/services/zutritt/anmeldung/index.html

Teilnehmer:innen:

- Sevlid Hurtić - Minister für Menschenrechte und Flüchtlinge, Bosnien und Herzegowina

- Ewa Ernst-Dziedzic - Nationalratsabgeordnete und Sprecherin für Außenpolitik, Menschenrechte und Migration, Grüner Parlamentsklub

- Lukas Gahleitner-Gertz - Sprecher und Asylrechtsexperte von Asylkoordination Österreich

- Petar Rosandić - Obmann NGO „SOS Balkanroute“

- Roswitha Feige - Aktivistin, Pfarrnetzwerk Asyl

Neben den Menschenrechtssprecher:innen der im Nationalrat vertretenen Parteien sind auch Vertreter:innen der Medien herzlich eingeladen. Nach dem Pressegespräch stehen Gäste und Abgeordnete für bilaterale Gespräche zur Verfügung.

