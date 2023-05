gurkerl.at greift mit neuer Eigenmarke im Preiseinstiegssegment an

Die neue Eigenmarke KITCHIN’ liefert (Bio-)Kochzutaten mit kompromissloser Qualität zum kleinen Preis

Wien (OTS) - Der Online-Lebensmittelhändler gurkerl.at erweitert mit KITCHIN’ sein Angebot an Eigenmarken. KITCHIN’ wurde entwickelt, um gerade für Kochzutaten die gestiegene Nachfrage an Bio-Produkten in hervorragender Qualität im Preiseinstiegssegment zu befriedigen. Dabei liegt ein besonderer Fokus auf Lebensmitteln der original italienischen Küche, wie Pasta, Passate und weiteren auf Tomaten basierten Produkten.

Zum Start besteht das Sortiment aus neun verschiedenen Pasta-Varianten, Ghee, Kokosnuss-Öl, gestückelten wie geschälten Tomaten, Passata, weiße Bohnen in Tomatensauce, Kidneybohnen, weißen Cannellini Bohnen, Kichererbsen und einem Gemüsemix – ein Viertel davon bereits mit Bio-Siegel. Die Nudelspezialitäten werden nach traditionellem Rezept aus hochwertigem Hartweizen direkt in Italien hergestellt. Penne und Fusilli (beides Vollkorn) sind mit Bio-Zertifikat erhältlich, ebenso gehackte und geschälte Tomaten, die in Italien gereift sind, um exakt den harmonischen und süßen Geschmack zu erhalten, den Kundinnen und Kunden hier erwarten.

Mit Ghee liefert KITCHIN’ eine laktosefreie Alternative zu herkömmlichen Pflanzenölen, die sich ideal zum Kochen bei hohen Temperaturen eignet, da es nicht so leicht anbrennt, und jedem Gericht einen spezifischen Buttergeschmack verleiht. Ghee wird aus Milch ohne Zusatz von künstlichen Geschmacks-, Farb- und Aromastoffen hergestellt. Die Butter wird dabei langsam gefiltert, sodass Wasser und Schaum verdampfen.

Im Sommer wird das Sortiment der neuen Marke stark erweitert – ebenso wie der Anteil an Bio-Lebensmitteln bei KITCHIN’. So ist geplant, neben Ananas-, Pfirsich-, Mandarinen- und Kokosnussmilch-Produkten auch Thunfisch mit aufzunehmen. Der Thunfisch wird dabei über die Zertifizierungen MSC (www.msc.org), Dolphin Safe und FAD Free Fishing verfügen – ein weiteres Zeichen von gurkerl.at für die Bedeutung eines nachhaltigen und respektvollen Umgangs mit der Artenvielfalt der Meere.

„Wir freuen uns sehr, mit KITCHIN’ weitere Produkte in unser umfangreiches Sortiment aufgenommen zu haben, deren Qualität im Preiseinstiegssegment – besonders für Bio-Lebensmittel – im herkömmlichen Supermarkt unerreicht ist. Die Nachfrage in diesem Bereich wächst enorm, uns war es daher wichtig, dass auch hier unsere Kund:innen auf kompromisslose Qualität zum kleinen Preis setzen können”, so Stephan Lüger, Commercial Director bei gurkerl.at. „Ob speziell bei KITCHIN’ Produkten oder ganz allgemein, wir bei gurkerl.at wollen unseren Kund:innen stets den bestmöglichen Preis anbieten. Um dafür Sorge zu tragen, vergleichen wir jeden Tag die Preise unserer Produkte mit denen unserer Mitbewerber.”

