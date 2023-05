VP-Graf: Kanzler-Drohung löst Dominoeffekt bei Preisrückgängen aus

Ein Energiekonzern nach dem anderen senkt endlich die Preise – So muss es weitergehen

Wien (OTS) - "Die Kanzler-Drohung wirkt und löst einen Dominoeffekt bei Preisrückgängen im Energiesektor aus. Endlich geben die Energiekonzerne die Preisrückgänge im Großhandel an die Kunden weiter. Dennoch ist klar, dass es damit noch nicht getan ist. Es hat oberste Priorität, dass wir die Inflation nachhaltig bekämpfen, der Schlüssel dazu sind die Energiepreise. Daher wird die Bundesregierung auch weiter wachsam darauf achten, dass es zu keinen ungerechtfertigten Preissteigerungen kommt und sinkende Marktpreise direkt an die Österreicher weitergegeben werden. Dabei bleibt auch die Drohung einer Übergewinnabschöpfung aufrecht, sollten die Energieversorger nicht im Sinne der Konsumenten handeln. Wir nehmen die Energiekonzerne klar in die Pflicht, mit uns für das Wohl der Menschen zu arbeiten", stellt die Energiesprecherin der Volkspartei, Tanja Graf, klar und lobt das richtige Vorgehen des Kanzlers.

"Bereits früh hat die Bundesregierung inflationsdämpfende Maßnahmen gesetzt und die Strompreisbremse beschlossen, die nachweislich zu einer Reduktion der Inflation geführt hat. Der Mix aus Einmalzahlungen und strukturellen Maßnahmen hat die Teuerungen insbesondere für vulnerable Gruppen gut abgefedert und die Kaufkraft erhalten. Damit ist uns etwas gelungen, was viele andere europäische Länder nicht geschafft haben. Nun ist es aber wichtig, dass wir die Inflation an ihrer Wurzel bekämpfen und langfristig nach unten bringen. Als Energiesprecherin bin ich besonders dankbar dafür, dass wir mit Karl Nehammer einen Kanzler haben, der mit Augenmaß vorgeht und nicht durch Schnellschüsse unsere Versorgungssicherheit gefährdet, wie das die Opposition gerne hätte. Mit der erhöhten Gewinnabschöpfung und der Erhöhung der Energiepreistransparenz setzt die Regierung genau die richtigen Signale", so Graf abschließend. (Schluss)

