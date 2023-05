Großbauer trauert um Schauspieler Peter Simonischek

ÖVP-Kultursprecherin: Ein ganz Großer ist gegangen, er war ein Schauspieler "für jedermann"

Wien (OTS) - Trotz des Wissens, dass Peter Simonischek schon seit einiger Zeit gesundheitliche Probleme hatte, hat mich die Nachricht von seinem Tod persönlich sehr getroffen und traurig gemacht. Wenn Peter Simonischek auf der Bühne stand, dann hat einen das immer berührt – mit seiner bekannten, intensiven Stimme, mit seinem authentischen, intensiven Schauspiel. Obwohl er so erfolgreich war auf der Theaterbühne, im Film und auch im Fernsehen, war er im wahrsten Sinne trotzdem ein Schauspieler "für jedermann". Das sagt ÖVP-Kultursprecherin Abg. Maria Großbauer heute, Dienstag, in einer ersten Reaktion auf die Nachricht vom Ableben Peter Simonischeks.

Großbauer weiter: "Nicht nur als 'Jedermann' bei den Salzburger Festspielen, auch bei kleinen Festivals oder mit unbekannteren Ensembles verschiedenster Gattungen ist er oft und gerne aufgetreten. Und er gab jeder und jedem stets das Gefühl, dass diese Auftritte für ihn gleich bedeutsam waren wie seine größten Rollen. Auch die gemeinsamen Auftritte mit seiner Frau Brigitte Karner waren immer etwas ganz Besonderes. Unvergessen etwa seine grandiosen Auftritte in der Wiener Staatsoper als Gerichtsdiener Frosch in der Fledermaus: mit steirischem Dialekt brillierte er in dieser Rolle und zerpflückte, wie bei Frosch so üblich, auch die österreichische Tagespolitik auf ebenso humorvolle wie ironische Art und Weise."

"Er war Vorbild und Inspiration, er war Ehemann, Vater und Freund. Menschen wie er sind der wahre Schatz des Kulturlandes Österreich: er hat die Kultur geliebt und das Feuer weitergegeben. Peter Simonischek hinterlässt uns unvergessliche Theatererlebnisse und die Gewissheit, dass er dadurch in uns weiterlebt. Er hat unserer Republik und unseren Seelen große Freude und Geschenke bereitet. Mein tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau, seiner Familie, seinen Freunden und all den vielen Menschen, denen er viel bedeutet hat", schließt Großbauer. (Schluss)

