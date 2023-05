Arbeiten an Landesstraße B 34 im Ortsgebiet von Plank am Kamp haben begonnen

Insgesamt 145.000 Euro für mehr Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS) - Landesrätin Susanne Rosenkranz und Abgeordneter Josef Edlinger, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, nahmen kürzlich den offiziellen Baustart für die Sanierungsarbeiten an der Landesstraße B 34 im Ortsgebiet von Plank am Kamp in der Marktgemeinde Schönberg vor. Die Arbeiten führt die Straßenmeisterei Langenlois in Zusammenarbeit mit Baufirmen aus der Region durch. Mit der Fertigstellung ist - je nach witterungsbedingten Baufortschritt – Ende September zu rechnen. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf etwa 145.000 Euro, wobei rund 110.000 Euro auf das Land Niederösterreich und 35.000 Euro auf die Marktgemeinde Schönberg am Kamp entfallen.

Im Ortsbereich von Plank ist eine Betonfahrbahn aus dem Jahre 1966 vorhanden. In den letzten Jahren wurde bereits ein Teilbereich saniert. Aufgrund der vorhandenen Schäden haben sich der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Schönberg am Kamp entschlossen, einen weiteren Abschnitt zu sanieren. Auf einer Länge von rund 300 Metern werden hier die schadhafte Deckschichte abgefräst, Tiefensanierungen durchgeführt und ein neuer Belag aufgebracht. Auch die Gehsteige werden neu asphaltiert.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

