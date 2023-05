Volkssänger-Duo Lipp & Lenz im Bezirksmuseum 20

Wien (OTS/RK) - „Wir sind ein Volkssänger-Duo mit dem Fokus auf Lieder aus Wien“, erklären die Herren Lipp und Lenz. Die 2 Vokalisten und Musikanten unterhalten das Publikum am Donnerstag, 1. Juni, im Hof des Bezirksmuseums Brigittenau (20., Dresdner Straße 79). Um 18.00 Uhr beginnt der „wienerische“ Abend mit dem „Duo Lipp & Lenz“. Das Programm der Freunde reicht von althergebrachten Melodien aus der Wienerstadt und eigenen Kompositionen bis zu „Gstanzln“, Couplets und Moritaten. Gitarre, Akkordeon, Ukulele, Waschbrett, Mandoline und „Blues-Harp“ kommen bei dem Konzert zum Einsatz. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden für das Museum sind willkommen. Auskünfte: Telefon 0664/19 44 208 bzw. E-Mail maly.christine@aon.at.

Organisiert wird diese Musik-Veranstaltung durch den Kultur-Verein „Kulturforum Brigittenau“ in enger Kooperation mit dem Museum. Der Bezirk unterstützt das Projekt. Die Besucher*innen hören allerhand „Lieder und Geschichten aus dem Alten Wien“. An dem Abend wird das „Duo Lipp & Lenz“ vom kleinen „Schafbergorchester“ (Cosima Lötsch, Peter Ringhofer: Geige, Bratsche, Klarinette und Bass-Klarinette) begleitet. Über mannigfaltige Kultur-Termine im Museum berichtet der ehrenamtlich agierende Leiter, Richard Felsleitner, unter der Telefonnummer 330 50 68 (Anrufbeantworter). Zuschriften an den Bezirkshistoriker via E-Mail: bm1200@bezirksmuseum.at.

