FPÖ – Stumpf: ÖVP-Mahrers Anti-Erdogan-Kurs lächerlich und unglaubwürdig

ÖVP-Chef Nehammer „Best Buddy“ des türkischen Despoten Erdogan

Wien (OTS) - „Wie unglaubwürdig will die ÖVP eigentlich noch sein?“, fragt der Landesparteisekretär der FPÖ-Wien, Michael Stumpf, angesichts der Tatsache, dass ÖVP-Chef und Noch-Bundeskanzler Karl Nehammer zu den ersten Gratulanten anlässlich des Wahlsieges vom türkischen Despoten und Autokraten Erdogan gezählt hat.

„Dass die ÖVP öfters ihren Kurs bzw. ihre Weltanschauung je nach politischer Stimmungslage wechselt, ist ja weitestgehend bekannt. Aber wie geht’s eigentlich dem Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer dabei, der sich verzweifelt das Image eines ‚Hardliners‘ gegen radikalislamistische Tendenzen in Wien aufbauen will, während sein Chef Nehammer als Erdogans ‚Best Buddy‘ Rosen nach Ankara streut?“, so Stumpf, der der ÖVP noch weitere schallende Wahlniederlagen prophezeit. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at