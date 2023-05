VP-Mahrer/Eppinger ad Peter Simonischek: Ein Leben für die Kunst

Tief bestürzt über das Ableben des renommierten österreichischen Schauspielers Peter Simonischek zeigen sich der Kultursprecher, Gemeinderat Peter L. Eppinger und Landesparteiobmann, Stadtrat Karl Mahrer.

„Mit dem Tod von Peter Simonischek verliert die Welt des Theaters einen wahrhaft einzigartigen Künstler, stets frei von Starallüren. Ein beeindruckender Schauspieler und Mensch, mein Beileid gilt seinen Angehörigen“, so Eppinger in einer ersten Stellungnahme.

„Seine charmanten und unvergleichlichen Interpretationen der unterschiedlichsten Rollen auf der Bühne, als auch beim Film brachten ihm zu Recht die Liebe und Bewunderung des Publikums ein. Seine Darstellung des Jedermanns wird nicht nur mir auf immer in Erinnerung bleiben“, so Mahrer.

