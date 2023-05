Heinisch-Hosek tief betroffen über Tod von Peter Simonischek

SPÖ-Kultursprecherin: „Verlieren mit Peter Simonischek bedeutenden Charakterdarsteller und Publikumsliebling“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Kultursprecherin Gabriele Heinisch-Hosek zeigt sich heute, Dienstag, tief betroffen über den Tod von Peter Simonischek, der im Alter von 76 Jahren verstorben ist. „Mit Peter Simonischek verlieren wir einen ebenso bedeutenden wie vielseitigen Charakterdarsteller, der sich mit seinen Bühnen- und Fernsehrollen in die Herzen des Publikums und ins kulturelle Gedächtnis gespielt hat. Peter Simonischek hat als ‚Jedermann‘ Theatergeschichte geschrieben, er hat in klassischen Rollen am Theater genauso brilliert wie im mehrfach ausgezeichneten Film ‚Toni Erdmann‘, der in Cannes für große Begeisterung gesorgt hat. Peter Simonischek war ein Schauspielgigant, der mit seiner Kunst viele Menschen berührt hat. Mein ganzes Mitgefühl und meine tiefe Anteilnahme gelten der Familie und den Freund*innen von Peter Simonischek“, betonte Heinisch-Hosek gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/bj

