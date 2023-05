Michael Ludwig zum Tod von Peter Simonischek

„Großer Menschendarsteller und sympathischer Mensch“

Wien (OTS/RK) - „Der Tod von Peter Simonischek ist ein immenser Verlust für die Welt des Theaters und des Films“, bedauert Wiens Bürgermeister Michael Ludwig das Ableben des 76-Jährigen.

„Der besonders wandlungsreiche und differenzierte Schauspieler begann im Grazer Schauspielhaus, trat in St. Gallen und Berlin auf, ehe er Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters und hier zu einem der profiliertesten Menschendarsteller wurde“, so der Stadtchef. „Auch die Rolle des Jedermann, den er 108 Mal bei den Salzburger Festspielen verkörperte, trug zu Simonischeks enormer Popularität bei“, so Ludwig.

„Schließlich bereicherte er auch das internationale Filmschaffen mit seiner Darstellungskraft“, so der Bürgermeister. „Als Toni Erdmann in Maren Ades Film feierten ihn Publikum und Kritik. Eingeladen zu den Internationalen Filmfestspielen von Cannes 2016, wurde er als European Actor 2016 und beim 45. Festival du nouveau cinéma in Montréal als Bester Schauspieler ausgezeichnet.“

„Den Hinterbliebenen dieses überragenden Künstlers und ungemein sympathischen Menschen drücke ich mein innigstes Mitgefühl aus“, so Michael Ludwig.

