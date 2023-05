How to „barrierefrei“ – neues Handbuch für Barrierefreiheit schafft Klarheit für Planende und Bauende

Expertin Maria R. Grundner hat mit „Barrierefreies Planen und Bauen in Österreich“ einen Leitfaden mit Fokus auf die Neuausgabe der ÖNORM B 1600 in ein Praxisbuch gegossen.

Wien (OTS) - Der Standard ÖNORM B 1600 „Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen“ ist in Österreich die wichtige Grundlage für barrierefreies Planen und Bauen. Nach der jüngsten Aktualisierung Anfang des Jahres hat Expertin Maria R. Grundner einen beschreibenden Leitfaden mit Fokus auf die Neuausgabe der ÖNORM B 1600 in ein Praxisbuch gegossen – mit Schwerpunkt auf Erklärung und Visualisierung. Titel des Buches ist „Barrierefreies Planen und Bauen in Österreich“.

Ein Leben ohne bauliche Barrieren ist ein wichtiger Schritt zu einer inklusiven Gesellschaft. Barrierefreie Strukturen und Umgebungen verhelfen Personen, die darauf angewiesen sind, zu mehr Mobilität und steigern die Zufriedenheit sowie Lebensqualität von allen Menschen. Denn nicht nur Personen mit Behinderungen profitieren von hindernisfreier Infrastruktur. Barrierefreie Angebote nutzen allen Gesellschaftsteilen und beugen zugleich auch Unfällen mit hohen Verletzungsrisiken, wie zum Beispiel Treppenstürzen, vor.

ÖNORM B 1600 als Ausgangspunkt

Maria R. Grundner nahm für die Erstellung des Praxishandbuches insbesondere die Neuausgabe der ÖNORM B 1600:2023 zur Hand, um deren Anforderungen darzustellen. Diese ÖNORM beschäftigt sich mit jenen Anforderungen, die getroffen wurden, um den 1,3 Millionen* Menschen mit Behinderungen in Österreich die Nutzung von Gebäuden oder sonstigen Anlagen weitgehend ohne fremde Hilfe zu ermöglichen. Aber auch Menschen ohne lebenslange oder vorübergehende Beeinträchtigungen können durch die Gewährleistung von mehr Sicherheit von diesem Standard profitieren.

Mit 116 Abbildungen zum erleichterten Verständnis

Maria R. Grundner bringt ihre Fachexpertise in die Mobilitätsagentur Wien, ein Unternehmen der Stadt Wien, ein. Neben jahrelanger Berufserfahrung in der Baubranche blickt sie auf die Tätigkeit als Referentin für Barrierefreiheit beim Österreichischen Behindertenrat – Dachorganisation der Behindertenverbände zurück. Ein besonderes Augenmerk ihrer Tätigkeiten gilt derzeit der Thematik des barrierefreien Straßenraumes. Im Praxisbuch „Barrierefreies Planen und Bauen in Österreich“ gibt die Expertin ihr Wissen weiter und vermittelt mit Hilfe von realistischen Praxisbeispielen und 116 illustrierten Bildern konkrete Lösungen für barrierefreie Planung und Bau. Die Neuüberarbeitung der ÖNORM B 1600 ist in dieser Austrian-Standards-Publikation ein wesentlicher Faktor und garantiert, dass das Praxishandbuch den neuesten Stand abbildet.

Als weitere wichtige Inhalte dieses Werks dienen die ÖVE/ÖNORM EN 17210 „Barrierefreiheit und Nutzbarkeit der gebauten Umgebung – Funktionale Anforderungen“ und die OIB-Richtlinie 4 „Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit“ vom Österreichischen Institut für Bautechnik.

Bibliografie:

Barrierefreies Planen und Bauen in Österreich

2., aktualisierte und erweiterte Auflage 2023

Verlag: Austrian Standards Plus GmbH

Autorin: Maria R. Grundner

ISBN 978-3-85402-415-6

ISBN E-Book: 978-3-85402-416-3

Preis Buch (netto): EUR 90,00

Preis E-Book (netto): EUR 72,72

Erhältlich im Webshop von Austrian Standards

Weiterbildung:

Lehrgang „Barrierefreie Gebäude und Umgebungen gestalten“

am 14. und 21. September 2023 mit optionaler Prüfung und Personenzertifikat

Teilnehmende dieses Lehrgangs erhalten das Buch kostenlos mit den Unterlagen

* Sozialministerium (02.05.2023)

