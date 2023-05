Juni-Programm im Kino im Kesselhaus in Krems

Spielfilme, Dokumentationen und ein Live-Konzert

St. Pölten (OTS/NLK) - Bevor das Kremser Kino im Kesselhaus im Juli wieder auf die Wiese hinaus ins Freie übersiedelt, steht im Juni noch ein reichhaltiges Indoor-Programm auf dem Spielplan. Den Auftakt macht am Freitag, 2. Juni, ein Live-Konzert des Singer-Songwriters Felix Kramer, der gemeinsam mit seiner Band sein neues Album „Oh wie schön das Leben ist“ mit einem Mix aus Folkrock, Synthesizer-Klängen und Drum-Machines präsentiert. Im Rahmen des Waldviertel-Festivals wird am Mittwoch, 14. Juni, „Ersatz.Bank - Ein Film über die Waldviertler Hoffnung“ von Karl und Julia Wozek gezeigt. Nach der künstlerischen Dokumentation, die von Menschen aus dem Waldviertel erzählt, gibt es noch Livemusik.

Auch im weiteren Juni-Filmprogramm finden sich einige außergewöhnliche Dokumentationen, die zeigen, wie groß die Bandbreite dieses Genres ist, darunter die Porträts „Daniel Richter“ und „All the Beauty and the Bloodshed“ von preisgekrönten internationalen Filmschaffenden ebenso wie die sehr persönliche Annäherung an Harry Glücks Wohnutopie „27 Stories - Alterlaa Forever“ der jungen österreichischen Regisseurin Bianca Gleissinger.

Das Spielfilm-Programm umfasst u. a. die deutschen Streifen „Das Lehrerzimmer“ und „The Ordinairies“, die Komödien „Champions“, „Book Club - Ein neues Kapitel“ sowie „Und dann kam Dad“ und das Kinderkino „Lucy ist jetzt Gangster“, „Arielle, die Meerjungfrau“ und „Asterix und Obelix im Reich der Mitte“.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

