Marktführer Austria Email AG bietet chancenreiche Jobs für 50 zusätzliche Mitarbeiter:innen in dynamisch wachsender Branche

Speicherproduktion durch hohe Nachfrage nach energieeffizienten Lösungen bei Heizung und Warmwasser in Neubau und Sanierung auf Rekordniveau

Knittelfeld (OTS) - Die österreichische Austria Email AG mit Hauptsitz und eigner Produktion am Standort Knittelfeld ist einer der führenden Spezialisten für energieeffiziente Speicher- und Heizungstechnik. Mit modernen Wärmepumpen und smarten Elektro-Warmwasserbereitern sorgt das Unternehmen für eine nachhaltige und zukunftsfitte Energieversorgung bei Heizung und Warmwasser. Der große Bedarf an effizienten Lösungen mit erneuerbaren Energien auf Wärmepumpen-Basis sorgt für einen Produktionsrekord beim österreichischen Marktführer. Das sind gute Nachrichten für den Arbeitsmarkt: Derzeit sucht die Austria Email für ihren Produktionsstandort in der Steiermark sowie für die österreichweiten Verkaufsniederlassungen insgesamt 50 zusätzliche Mitarbeiter:innen. Bewerbungen sind ab sofort an ae-jobs @ austria-email.at möglich. Die aktuellen Stellenangebote sind auf www.austria-email.at/jobs/ zusammengefasst.

Die Beschäftigten der Austria Email AG arbeiten tatkräftig an der Energiewende im Gebäudebereich mit. Der Trend zur Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern und das damit verbundene Wachstum schaffen attraktive und langfristig sichere Jobs.

„Im Rahmen der Energiewende geht es auch in Zukunft immer weiter Richtung Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Die Produktion bei der Austria Email AG läuft auf Hochtouren und die Kapazitäten werden heuer schrittweise weiter ausgebaut. Das garantiert Jobs und die Mitarbeiter:innen wissen, dass sich das Unternehmen auch in den nächsten Jahren erfolgreich weiterentwickeln wird. Damit bieten wir auch jungen Menschen, die gerade dabei sind, sich eine Zukunft aufzubauen, sichere Perspektiven für ihr Berufsleben.“, erklärt Martin Hagleitner, CEO der Austria Email AG.

Als heimischer Traditionsbetrieb mit über 165 Jahren Geschichte ist die Austria Email AG – unter dem Dach des internationalen französischen Familienkonzerns Groupe Atlantic – ein dynamischer Player am Markt. Das Unternehmen überzeugt mit einem breiten Sortiment an innovativen Qualitätsprodukten mit rund 400 Grundtypen und über 1.000 Varianten für jedes Nutzungsbedürfnis und für alle baulichen Gegebenheiten bei Neubau und Sanierung.

„Tatsache ist: Die Nachfrage nach Qualitätsprodukten aus Knittelfeld ist anhaltend hoch. Deshalb investieren wir vor Ort, bauen Kapazitäten aus, und stärken damit den Produktions- und Wirtschaftsstandort. Wir sind stolz darauf, dass die Herstellung unserer Produkte „in Europa, für Europa“ sowohl die heimische Wertschöpfung, als auch wertvolle Arbeitsplätze in Österreich sichert.“, freut sich Martin Hagleitner.

Sichere „Green Jobs“ mit spannenden Perspektiven in einer Zukunfts-Branche

Für den Standort Knittelfeld werden derzeit Fachkräfte aus technischen und kaufmännischen Berufen sowie für die Produktion gesucht: Schweißer:innen, Außendienst-Techniker:innen für den Kundendienst und die Montage, Produktmanager:innen, kaufmännische Mitarbeiter:innen u.v.m.

Neben der Fertigung und der Entwicklung von Produktinnovationen am Standort Knittelfeld zählt auch das österreichweite Vertriebs- und Servicenetz zu den großen Stärken der Austria Email AG. Deshalb ist das Unternehmen zusätzlich auf der Suche nach Mitarbeiter:innen – in der Verkaufsberatung sowie zur Verstärkung des Teams im Außendienst in ganz Österreich.

Interessante Zukunftsaussichten, attraktive Aufstiegschancen und individuelle Entwicklungsmöglichkeiten zeichnen die Jobs bei der Austria Email AG aus.

Insgesamt profitieren die Mitarbeiter:innen der Austria Email AG von optimalen Karrieremöglichkeiten in einer wachsenden Branche. Damit können sich Mitarbeiter:innen in der Produktion, im Vertrieb, im Kundendienst, im kaufmännischen Bereich und auch Techniker:innen über ausgezeichnete Zukunftschancen freuen.

Zusätzlich profitieren diese von Programmen zur kontinuierlichen Aus- und Weiterbildung und auch von vielfältigen Karriere-Chancen.

Beschäftigte der Austria Email AG sind außerdem auch Teil des Teams der französischen Groupe Atlantic mit konzernweit rund 13.000 Mitarbeiter:innen in über 30 Werken weltweit. Damit stehen – von Österreich ausgehend – auch internationale Karrierewege offen.

Bewerbungen sind ab sofort via E-Mail möglich: ae-jobs @ austria-email.at

Überblick zu den aktuellen Stellenangebote der Austria Email AG: www.austria-email.at/jobs/

Als schnell wachsendes Unternehmen ist die Austria Email AG laufend auf der Suche nach zusätzlichen Mitarbeiter:innen. Dementsprechend sind jederzeit auch Initiativbewerbungen willkommen.





Über die Austria Email AG:

Das österreichische Traditionsunternehmen Austria Email mit Hauptsitz und Werken in Knittelfeld setzt seit über 165 Jahren auf energieeffiziente Qualitätsprodukte. Austria Email ist als österreichischer Marktführer in den Verbund des weltweit tätigen familiengeführten Groupe Atlantic Konzerns eingebunden und expandiert laufend. Das Unternehmen fertigt und vertreibt mit über 400 Beschäftigten energieeffiziente Qualitätsprodukte von Warmwasserbereitern bis zu Wärmepumpen. Neben der Fertigung und der Innovation am Standort Österreich zählt das Vertriebs- und Servicenetz zu den großen Stärken des Unternehmens. In den Jahren 2020 und 2021 konnte das Unternehmen jeweils Produktionsrekorde verzeichnen. Infos: www.austria-email.at

Über GROUPE ATLANTIC:

Die 1968 gegründete GROUPE ATLANTIC ist ein französischer Familienkonzern mit mehr als 13.000 Beschäftigten in 31 Werken weltweit. Sie erzielte 2022 einen Umsatz von rund 3 Mrd. Euro. GROUPE ATLANTIC entwickelt leistungsstarke, wettbewerbsfähige Lösungen für Warmwasser, Warmluft, Belüftung, Klimaanlagen und Heizungen. Diese werden in mehr als 40 Ländern der Welt vertrieben und eignen sich für Ein- oder Mehrfamilienhäuser, Büros, Ladengeschäfte, Schulen, Flughäfen, Krankenhäuser und alle anderen gewerblich genutzten Gebäude. Weitere Informationen: www.groupe-atlantic.com

Rückfragen & Kontakt:

Johannes Mak, Johannes Mak Kommunikation & PR, T +43 699 15 90 90 95; johannes.mak @ mak-pr.at

Lerchenfelder Straße 66-68/74, 1080 Wien