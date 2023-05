Konzert „Musik aus Hietzing“ am 1.6. im Amtshaus 13

Wien (OTS/RK) - Anlässlich des 150. Geburtstages des Komponisten Leo Fall (1873 – 1925) geht am Donnerstag, 1. Juni, ab 19.00 Uhr, im Großen Festsaal im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) ein Konzert über die Bühne. Der Abend hat die Devise „Musik aus Hietzing“. Leo Fall schrieb „Die Rose von Stambul“, „Die Dollarprinzessin“, „Die Kaiserin“ „Madame Pompadour“ und zahlreiche andere Operetten. Der Tonsetzer lebte einstmals in seiner Villa im 13. Bezirk. 9 beachtenswerte Sänger*innen aus dem Lehrgang für „Klassische Operette“ an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) tragen Lieder von Fall vor. Klavier-Begleitung: Christian Koch. Wolfgang Dosch führt Regie. Der Zutritt ist kostenlos. Informationen über sonstige Kultur-Angebote im Amtsgebäude am Hietzinger Kai 1-3: Telefon 4000/13 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing), E-Mail post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Termine im 13. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/ Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien:

https://muk.ac.at/

https://muk.ac.at/ Tondichter Leo Fall (Wien Geschichte Wiki):

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Leo_Fall

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

presse.wien.gv.at