FPÖ – Spalt: Mit Peter Simonischek verliert Österreich eine Schauspiel-Ikone

Wien (OTS) - Tief betroffen vom Tod des Burgschauspielers Peter Simonischek zeigte sich heute FPÖ-Kultursprecher NAbg. Thomas Spalt: „Die Kulturnation Österreich verliert eine Schauspiel-Ikone. Sein Lebenswerk auf den Theaterbühnen sowie im Film ist beeindruckend und herausragend. Unvergessen ist auch sein mehrjähriges Gastspiel als ‚Jedermann‘ bei den Salzburger Festspielen.“

Es sei vor allem die Vielseitigkeit gewesen, die Simonischek besonders ausgezeichnet habe. „Er war ein großartiger Charakter-Darsteller, konnte aber auch in Komödien überzeugen. Mimik, Gestik und seine unnachahmliche Stimme haben ihn zu einem Ausnahme-Schauspieler gemacht, der viele junge Schauspieler inspiriert hat, ebenfalls in diesem Beruf Fuß zu fassen. Mit seinen zahlreichen Engagements unter anderem an der Berliner Schaubühne oder seit 1999 am Burgtheater zeigte er sein überaus hoch ausgeprägtes künstlerisches Können“, so der FPÖ-Kultursprecher. „Mein Mitgefühl gilt in diesen Stunden der Familie von Peter Simonischek, seinen Freunden und den vielen Bewunderern und Verehrern, die um ihn trauern.“

