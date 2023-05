FPÖ – Hafenecker: Perfektionsfahrten für Senioren ist weitere Diskriminierungsidee und daher klar abzulehnen!

Freiheitliche erteilen Vorschlag des Kuratoriums für Verkehrssicherheit genauso Absage wie schikanösen Fahrtauglichkeitsüberprüfungen

Wien (OTS) - „Diese Forderung ist genauso zwecklos wie EU-Pläne für verpflichtende Fahrtauglichkeitsüberprüfungen und stellt nichts anderes als eine willkürliche Diskriminierung von Senioren dar“, erteilte heute FPÖ-Verkehrssprecher und Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA dem Vorschlag des Kuratoriums für Verkehrssicherheit für Perfektionsfahrten für ältere Menschen eine klare Absage.

Dadurch würde nämlich die Verkehrssicherheit kaum erhöht, da Personen über 65 statistisch gesehenen als Unfallverursacher stark unterrepräsentiert seien. „Mit solchen Maßnahmen wird nur die Mobilität unserer Senioren eingeschränkt, was gerade im ländlichen Raum, wo das Auto meist für Arztbesuche oder die Erledigung von Einkäufen unverzichtbar ist, drastische Folgen auf die Lebensqualität haben würde. Dazu kommt noch, dass gerade ältere Menschen über ihren gesundheitlichen Zustand und damit ihre Fahrtauglichkeit selbst am besten Bescheid wissen“, so Hafenecker.

Angesichts seines jüngsten Vorschlags könne man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich das Kuratorium für Verkehrssicherheit immer mehr in den „Feldzug des EU-Establishments und der grünen Klimaschutzministerin Gewessler gegen die individuelle Mobilität der Menschen“ einhänge: „Immerhin war es auch das Kuratorium für Verkehrssicherheit, das im Vorjahr Gewesslers Enteignungsfantasien gegen ,Raser´ beklatscht hat und auch bei willkürlichen Tempolimits ganz auf grünideologischer Linie ist.“

