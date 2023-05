Staatssekretärin Mayer zum Tod von Peter Simonischek

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer: „Einer der ganz Großen der gegenwärtigen Schauspielkunst.“

Wien (OTS) - „Mit großer Bestürzung und Trauer habe ich vom Tod Peter Simonischeks erfahren. Mit seiner charismatischen Präsenz und seinem feinfühligen Können war er über Jahrzehnte in Theater wie auch in Film und Fernsehen einer der ganz Großen der gegenwärtigen Schauspielkunst. Bei jedem seiner Auftritte hat er sein Publikum seine unbändige Lust an der Schauspielerei spüren lassen – und mit unnachahmlicher Authentizität alle Facetten der menschlichen Emotionsklaviatur bespielt. Er brillierte scheinbar mühelos in seinen unzähligen Figuren und kreierte für so gegensätzliche Kultrollen wie den Jedermann oder Toni Erdmann seine eigene unvergessliche darstellerische Interpretation. Peter Simonischeks Tod ist ein riesiger Verlust für die gesamte Kunst- und Kulturszene und erschüttert mich persönlich sehr. Unsere Gesellschaft braucht Menschen wie ihn, die durch ihr unverwechselbares Können berühren und inspirieren und sich nicht davor scheuen sich kritisch am gesellschaftlichen Diskurs zu beteiligen. Die Erinnerung an viele unvergessliche Theaterabende bleiben uns zum Trost. Meine Anteilnahme gilt insbesondere seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden und seinen zahlreichen Weggefährtinnen und -gefährten.“

