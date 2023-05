AKH Wien und Wiener Rotes Kreuz helfen gemeinsam stationären Patient*innen

Wien (OTS) - Im Rahmen des gemeinsamen Projektes „Besuchsdienst im AKH Wien“ werden stationär aufgenommene Patient*innen von freiwilligen Mitarbeiter*innen des Wiener Roten Kreuzes seit April betreut und begleitet.

Der freiwillige Besuchsdienst des Wiener Roten Kreuzes wird nun in Österreichs größtem Krankenhaus – dem AKH Wien – angeboten. Pro Jahr werden im Universitätsklinikum AKH Wien mehr als 60.000 Patient*innen stationär behandelt. Dieser stationäre Aufenthalt stellt für viele Menschen eine Herausforderung dar: Die Kombination aus unbekannter, ungewohnter Umgebung, Krankheit oder Beschwerden und die damit zusammenhängenden Sorgen und Ängste können belasten.



Wiener Rotes Kreuz schafft soziale Nähe



Interessierte Patient*innen diverser Stationen des AKH Wien, wie beispielsweise der Unfallchirurgie, Kardiologie oder Neurologie, können deshalb das Betreuungsangebot über den Besuchsdienst des Wiener Roten Kreuzes kostenfrei in Anspruch nehmen. Die freiwilligen Mitarbeiter*innen vermitteln durch Gespräche und persönliche Zuwendung menschliche Nähe und Aufmerksamkeit. Durch den Austausch und Dialog, Vorlesen von Büchern und Zeitschriften, Spaziergänge oder gemeinsame Spielaktivitäten lockern die freiwilligen Mitarbeiter*innen den Krankenhausaufenthalt der Patient*innen auf und schenken ein offenes Ohr für ihre Anliegen. Auf Wunsch begleiten die Mitarbeiter*innen des Wiener Roten Kreuzes auch zu Untersuchungen. Das Wohlbefinden der Patient*innen in der ihnen unbekannten neuen Umgebung kann so gesteigert werden. Die Besuche durch die freiwilligen Mitarbeiter*innen stellen eine wertvolle Ergänzung zur Betreuung durch das Klinikpersonal dar. „Von Seiten des AKH Wien wurde dieses Projekt gestartet, um einerseits Patient*innen, die keine Angehörigen mehr haben den Spitalsaufenthalt möglichst angenehm zu gestalten und andererseits den Pflegemitarbeiter*innen die Fokussierung auf hochspezialisierte Tätigkeiten zu ermöglichen“, so Manuel Kristler, interimistischer Direktor des Pflegedienstes des AKH Wien.

Von Menschen für Menschen



„Die positiven Reaktionen von Patient*innen und Pflegekräften machen den Besuchsdienst zu einer besonders sinnstiftenden Tätigkeit für unsere freiwilligen Mitarbeiter*innen.“ freut sich Isabella Pajpach, Leitung des Projekts beim Wiener Roten Kreuz. Für vorerst ein Jahr sind die geschulten Mitarbeiter*innen für stationäre Patient*innen im AKH Wien im Einsatz.



