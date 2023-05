VP-Mahrer: Wiener SPÖ & neos haben bei der Integration den Zug verpasst

Erdogan-Ausschreitungen in Favoriten und keiner reagiert – SPÖ taucht ab und negiert weiter das Problem

Wien (OTS) - Nach den Ausschreitungen im Herzen von Favoriten macht es der Bezirksvorsteher Marcus Franz ganz nach SPÖ-Manier – er ist nicht erreichbar. Ein Sinnbild für jahrzehntelanges Wegschauen der Wiener SPÖ.

„Mit den Bildern vom vergangenen Sonntag aus Favoriten ist eines ganz deutlich: Der Zug in eine abgeschottete Gesellschaft und infolgedessen das Entstehen von Parallelgesellschaften in Wien ist mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Endstation unterwegs. Die Stadtregierung aus SPÖ und neos hat diesen Zug offenbar verpasst und sucht den Anschluss auch gar nicht mehr. Die rote Spitze übt sich im Wegschauen. Offensichtlich kümmern sich die Genossen mehr um die Sorgen der eigenen Partei als um die Sorgen der Wienerinnen und Wiener", so Landesparteiobmann, Stadtrat Karl Mahrer.

Verlust ganzer Stadtteile - bald auch in Wien

Innerhalb Europas sind die Auswirkungen gescheiterter Integration bereits klar sichtbar. Ganze Stadtteile sind nicht mehr erreichbar und ausländische Gemeinschaften schotten sich völlig ab. Hier gestehen jedoch regierende Linksparteien das Problem ein. Die dänischen Sozialdemokraten reagieren mit sogenannten "Ghettogesetzen" gegen Stadtteile, die vor einigen Jahren ähnliche Probleme wie die Brennpunktviertel in Wien hatten. Führende Grünpolitiker in Deutschland bezeichnen die Entwicklungen rund um die deutschen Ausschreitungen im Zusammenhang mit der Türkei-Wahl als "Zeugnis des Scheiterns". Nur in Wien wird wieder weggeschaut und der Kopf in den Sand gesteckt.

Mahrer abschließend: „Die Wiener Volkspartei hat das Problem klar benannt und Zahlen, Daten und Fakten präsentiert. Wir werden das Thema der Integration weiter vorantreiben. Für ein besseres Wien!“

