ARBÖ: „Glocknerkönig“ + Narzissenfest + 3 Konzerte in Klagenfurt und Wien ergeben lokale Sperre und Staus

Wien (OTS) - Das kommende Wochenende als eines ohne größere Staus und Verzögerungen einzustufen wäre ein Fehler, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten. Grund dafür sind der „26. Glocknerkönig“, das 63. Narzissenfest im Ausseerland sowie 2 Konzerte von „Pizzera + Jaus“ in Klagenfurt sowie 1 Konzert von Hans Zimmer in der Wiener Stadthalle.

Das Event, das vermutlich die meisten Besucher anlocken wird, ist das Narzissenfest, das zum 63. Mal ausgetragen wird. Von 01. bis 04. Juni dreht sich in Bad Aussee alles um das Amaryllisgewächs. Von der geführten Wanderung durch Wiesen und Wälder über die Krönung der Narzissenhoheiten über den Maitanz der Kinder und die Einrichtung einer Fußgängerzone oder eine Modeschau wird dem Publikum einiges geboten. Der Höhepunkt sind sicherlich der Stadt-Korso und der anschließende Boot-Korso am Grundlsee, der um 9 Uhr mit Begleitprogramm mit Musik und Tanz startet. Um 15 Uhr werden dann Gewinner-Figuren bekannt gegeben. Im Zuge des Stadtkorsos wird es zu einige Sperren kommen. Der ARBÖ Tipp: Es stehen ausreichend gratis Parkplätze zur Verfügung. Spezielle Shuttlebusse bringen die Besucher kostenlos zu den Veranstaltungsorten. Folgen Sie bitte der Beschilderung und den Anweisungen der Parkplatzweiser. Reisen Sie dennoch rechtzeitig an und rechnen Sie auf der Pyhrnautobahn (A9) von Graz kommend vor dem Gleinalmtunnel ebenso wie auf der Salzkammergut Straße (B145), speziell vor der gesperrten Unterführung in Bad Ischl, mit Stau.

Am Samstag, 04. Juni findet der „Glocknerkönig“ seine 26. Ausführung. Ab 7 Uhr starten die Teilnehmer vom Ortszentrum Bruck an der Glocknerstraße (beim Ultra- bzw. Classic-Lauf) und der Kassastelle Ferleiten (bei der Light-Version). Das Ziel sind das Fuscher Törl auf 2.445 Meter Seehöhe bzw. die Edelweißspitze auf 2.572 Meter Seehöhe (beim Ultra-Lauf). Das Ziel sollte gegen 10:30 Uhr erreicht werden. Während des Glocknerkönigs wird die Großglockner-Hochalpenstraße ab 06:50 Uhr gesperrt. Die Strecke, die bis zum Fuscher Törl gesperrt ist, wird je nach Rennfortschritt schrittweise wieder freigegeben. Neben der Großglockner-Hochalpenstraße werden in Bruck noch die Glocknerstraße, Kapruner Straße und Raiffeisenstraße gesperrt.

„Besucher, die am Samstag die Glockner-Hochalpenstraße als Ausflugsstrecke nutzen wollen, können dies am Vormittag nur zwischen Fuscher Törl und Heiligenblut tun. Wer die Glockner-Hochalpenstraße als Verbindung zwischen Kärnten und Salzburg nutzen möchte, kann über die Felbertauernstraße (B108) oder die ÖBB-Tauernschleuse Böckstein-Mallnitz oder über die Tauernautobahn (A10) ausweichen, wissen die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Zwtl.: „Pizzera+Jaus“ gastieren 2-mal in Klagenfurt

Otto Jaus und Paul Pizzera, als Duo „Pizzera+Jaus“, gilt als einer erfolgreichsten „Zweier-Kombination“ des Austropops. Mit ihrer neusten Tournee „Comedian Rhapsody“ gastieren der Steirer und Wiener am kommenden Wochenende gleich zweimal in der Landeshauptstadt von Kärnten. Jeweils ab 20 Uhr ist sowohl am Freitag, 02. Juni als auch Samstag, 03. Juni, der Neue Platz in Klagenfurt der „Place to be“ für Fans von „Liebe zum Mitnehmen“, „holligans“ oder „Tuansackl“. Einheimische sowie „erfahrene“ Klagenfurt-Besucher wissen, dass die Suche nach einem freien Parkplatz rund um den Neuen Markt im Speziellen und in der Altstadt allgemein auch am Freitag und Samstagabend nicht gerade leicht ist. Daher sollten Besucherinnen und Besucher so weit als möglich mit den Bussen der Klagenfurter Stadtwerke anreisen, raten die ARBÖ-Verkehrsexperten.

Zwtl.: Hans Zimmer füllt am Samstag die Wiener Stadthalle und sorgt für Stau

Hans Zimmer, Komponist und Dirigent, mag ad hoc nicht jedermann ein Begriff sein. Wer einen Hollywood-Blockbuster gesehen hat, hat aber wahrscheinlich schon eine seiner Kompositionen gehört. Der gebürtige Deutsche hat seine Musik schon zu Filmen wie „Rain Main“, „Tage des Donners“, „Thelma & Louise“, „The Rock“ oder einigen Batman-Filmen beigesteuert. Am Samstag, 03. Juni, gastiert er ab 20 Uhr in der ausverkauften Halle D der Wiener Stadthalle. Viele der bis zu 16.000 Besucher werden mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Daher sind lange Verzögerungen auf dem Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße und den Straßen im Nibelungenviertel sehr wahrscheinlich. Anrainerparklätze, die nur für Besitzer des Parkpickerls des 15. Bezirks reserviert sind, schränken die Anzahl der freien Stellplätze trotz der Tatsache, dass die generelle Kurzparkzone nicht gilt, ein. Als Parkplatzalternativen gelten die Märzparkgarage oder Stadthallengarage.

„Wer ohne Staus und Stress bei der Parkplatzsuche anreisen will, tut das am besten mit den Wiener Linien. Die U-Bahnlinie 6 und einige Straßenbahnlinien sowie die Autobuslinie 48A halten in Gehweite von der Stadthalle“, so der Rat der ARBÖ-Verkehrsexperten.

