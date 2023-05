Große Investments und Sommerfrische im sunset wing

Die scalaria startet zum 25-jährigen Jubiläum mit zukunftsweisenden Innovationen in den Sommer

If you can dream it, we can do it! Unser Anspruch ist, immer noch besser für unsere Gäste zu werden und selbst Standards zu setzten. Nachdem wir hier im Salzkammergut in einer der schönsten und saubersten Gegenden der Welt zu Hause sind, liegt uns der Schutz der Natur und des Klimas sehr am Herzen. Investitionen in diesem Bereich sind für uns Investitionen in eine gesunde Zukunft. Peter Gastberger, Gründer und CEO scalaria

St. Wolfgang (OTS) - Die scalaria, Europas Premium-Eventresort, investiert 25 Jahre nach der Eröffnung erneut 6,8 Millionen Euro in eine glamouröse und gleichzeitig nachhaltige Zukunft. Innovationen, von denen sich nicht nur die vielen B2B-Kund:innen, sondern im Sommer auch Individualgäste zur Sommerfrische im sunset wing überzeugen können.

Die scalaria, die am 11. Mai ihr 25-jähriges Bestehen feierte, gilt als eines der Premium-Aushängeschilder Europas für Firmen-Events, Manager-Meetings und High-end-Produktpräsentationen. Inmitten einer der schönsten Gegenden der Welt, dem Salzkammergut. Dabei hat sich das Eventresort ständig weiterentwickelt und immer wieder neu erfunden. Einerseits, um die Gäste aus der ganzen Welt bei jedem Besuch ins Staunen zu versetzen. Aber auch, um dem eigenen Anspruch zu genügen, nicht nur am Puls der Zeit zu sein, sondern den Zeitgeist selbst zu bestimmen. So blickt man am Wolfgangsee auch zum Jubiläum bewusst nach vorne und ruht sich nicht auf den Lorbeeren des vergangenen Vierteljahrhunderts aus. Wovon es einige gäbe: Rund 1.300 erfolgreiche Events richtete das Team um Gründer Peter Gastberger in den vergangenen Jahren aus. Dabei durften auch international-bekannte Gesichter wie John Travolta, Morgan Freeman oder Faith Ozman, der für die NASA Raumschiffe konstruiert, am Wolfgangsee begrüßt werden.

Investitionen in eine nachhaltige Zukunft

Dem Leitspruch ‚Wer baut schafft Zukunft‘ verschrieben, hat das Eventresort der Familie Gastberger seit 2021 erneut rund 6,8 Millionen Euros investiert und das Modell der innovativen Gastlichkeit auf eine neue Ebene gehoben. Dies zeigt sich im neu-gestalteten Eingangsbereich mit der einzigartigen illuminierten Decke und in der neu-gestalteten 5th Avenue Galerie.

Hinter den Kulissen wurden weitere innovative Schritte in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz gesetzt. Durch die neue See-Wärmetauschanlage mit Seewasser wird sowohl Wärme als auch Kälte entnommen. Nachdem die hauseigene PV-Stromanlage den Strom für die Wärmepumpe produziert, wird 100-prozentige CO2 Neutralität erreicht. Dazu wurde ein innovatives System aus Wasserleitungen konzipiert, die zum Kühlen und Heizen durch alle Zimmer verlaufen. Durch den geschlossenen Kühlkreislauf verursachen sie keinerlei Verschmutzung.

„ If you can dream it, we can do it! Unser Anspruch ist, immer noch besser für unsere Gäste zu werden und selbst Standards zu setzten. Nachdem wir hier im Salzkammergut in einer der schönsten und saubersten Gegenden der Welt zu Hause sind, liegt uns der Schutz der Natur und des Klimas sehr am Herzen. Investitionen in diesem Bereich sind für uns Investitionen in eine gesunde Zukunft. “ Peter Gastberger, Gründer und CEO

Sommerfrische im sunset wing

Ist die scalaria sonst hauptsächlich B2B-Kund:innen vorbehalten, öffnen sich von 14. Juli bis 31. August erneut der sunset wing für Individualgäste. Aufwachen im Design-Zimmer mit Blick auf den See, Yoga am Steg, der morgendliche Sprung ins Wasser, Stand-Up Paddeln, Wandern in den umliegenden Bergen und das süße Nichtstun lassen die Sommerfrische in ihrer pursten Form wieder aufleben. Im Rahmen des sunset wings werden auch Gäste von außen zum Dinner empfangen. Diese können, wie die Hausgäste die einzigartigen Kreationen von Küchenchef Klaus Kobald auf der neuen ‚Do-X teatro Pergola-Terrasse‘ genießen. Außerdem laden 5-Gänge Menüs im ‚Schloss Restaurant‘ zum Genießen ein.

**

Video Docu Clip „BEST OF EVENT SCALARIA,

scalaria SHOW REEL

https://vimeo.com/811253934

Photo and Text Presse Download WT portals: https://we.tl/G2XFyGrnED

Rückfragen & Kontakt:

Presserückfragen zu scalaria Sommerfrische & Investitionen 2023

Humberto Schenk, hs @ scalaria.com, +43 664 85 01 600



Rückfragen für Photos oder weiteres Footage:

Melanie Fulde, mf @ scalaria.com, +43 6138 8000



presse @ scalaria.com



scalaria event-resort | see 1 | 5360 | austria | phone +43 6138 8000 | www.scalaria.com