OTTO Immobilien meldet im ersten Quartal 2023 Verkauf von zwei Zinshäusern an Tal Group

Wien (OTS) - OTTO Immobilien begleitete im ersten Quartal 2023 gleich zwei Ankäufe des jungen Wiener Zinshausentwickler-Unternehmens Tal Group. Vermittelt wurden Objekte in Favoriten: ein Zinshaus in der Buchengasse von VRG Immobilien mit rund 1.300 m² Bestandsfläche und rund 540 m² Dachgeschoß-Potential. Weiters ein Eckzinshaus in der Schröttergasse von Velum mit rund 900 m² Nutzfläche und einem unausgebauten Rohdachboden. Beide Objekte verfügen über das Dachgeschoß hinaus durch Leerstände und Befristungen in den Bestandsflächen über ein hohes Entwicklungspotential.

„Es freut uns ganz besonders, dass wir ein aufstrebendes Unternehmen, das relativ neu am Wiener Zinshausmarkt ist, innerhalb kurzer Zeit bei zwei Ankäufen erfolgreich begleiten konnten“, so Mag. Lukas Tröthandl, Berater Zinshaus bei OTTO Immobilien. „Ausdrücklich bedanken wir uns auch bei den beiden Verkäufern, die eine effiziente Abwicklung der Transaktionen ermöglichten.“

Erfreut zeigt sich auch der Geschäftsführer der Tal Group, Kevin Tal, dessen Unternehmen nach seinen Worten das Ziel hat, „qualitativen Wohnraum auf dem Immobilienmarkt von heute zu schaffen“.

www.otto.at – www.talgroup.at

