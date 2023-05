Pressegespräch: Neue Studie zu Cyber-Gewalt gegen Frauen

FH Campus Wien lädt am 7. Juni um 10 Uhr zur Präsentation der Ergebnisse

Wien (OTS) - Mit der zunehmenden Digitalisierung aller Lebensbereiche steigt auch die Zahl der missbräuchlichen Verwendung technischer Entwicklungen. So zeigt sich bei häuslicher Gewalt gegen Frauen, dass Gefährder immer öfter technische Mittel zur Gewaltausübung anwenden. Vor diesem Hintergrund haben Forscherinnen der FH Campus Wien und des ZSW – Zentrum für Sozialforschung und Wissenschaftsdidaktik, über Cyber-Gewalt gegen Frauen in (Ex)-Beziehungen geforscht. Im Rahmen eines Pressegesprächs werden nun die Ergebnisse präsentiert.

Am Podium:



> Magdalena Habringer, Forscherin und Lehrende an der FH Campus Wien, Leiterin der Studie

> Nina Wallner, Sozialarbeiterin am Gewaltschutzzentrum Burgenland

Zeit: Mittwoch, 7. Juni 2023, 10 Uhr

Ort: FH Campus Wien, Favoritenstraße 226, 1100 Wien, Festsaal B.E.02

Anreise: U1 Station „Altes Landgut“, alternativ stehen Parkmöglichkeiten am Verteilerkreis, im Hansson-Zentrum, bei der Generali-Arena sowie im Park&Ride Neulaa zur Verfügung.

Wir bitten um Anmeldung zum Pressegespräch bei silvia.haselhuhn @ fh-campuswien.ac.at.



