Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 30. Mai 2023. Von PETER NINDLER "Landesregierung steht unter Strom"

Innsbruck (OTS) - Vom MCI bis zur GemNova, von Matrei bis zur Zillertalbahn und vom Fernpass geradewegs zur Tiwag: Die schwarz-rote Landesregierung dürfte im Juni gehörig ins Schwitzen kommen. Denn sie muss entscheiden und nicht hinausschieben.

Die Liste an Baustellen könnte für die schwarz-rote Landesregierung derzeit gar nicht länger sein. Schließlich blieb manches unter Schwarz-Grün unerledigt oder wurde einfach vor sich hergeschoben. So befindet sich der Neubau der Unternehmerischen Hochschule MCI in Innsbruck seit Jahren in einer Endlosschleife. Weil sich die Schätzungen zwar politisch auf zuerst 80 Mio. Euro, später auf 135 Mio. Euro oder jetzt auf 155 Mio. Euro begren­zen lassen, aber dann rasch von den Mehrkosten eingeholt werden. Nur die Zeit drängt, damit nach mehr als einem Jahrzehnt Planung im Dezember der Spatenstich erfolgen kann.

Bei der Dienstleistungs-Gruppe des Gemeindeverbands GemNova tickt ebenfalls die Uhr. Dass es um das massiv aufgeblähte Unternehmen nicht gut steht, war kein Geheimnis. Doch Gemeindeverband und Landesregierung verfielen ständig in das Mantra einer Schönwetterpolitik. Ob überhaupt die 1,5 Millionen Euro vom Land ausreichen, um die GemNova gerichtlich zu sanieren, wird sich wohl diese Woche herausstellen. Jedenfalls benötigt es im Juli einen Beschluss des Landtags.

Der steht für die schwer verschuldete Marktgemeinde Matrei in Osttirol ebenso an. 6,6 Millionen Euro schießt das Land bis 2025 zu, um den Konkurs abzuwenden. Sowohl bei der GemNova als auch in Matrei wird die schwarz-rote Landesregierung jedoch von der Opposition intensiv beobachtet. Die beiden kommunalen Finanzdebakel sind natürlich ein gefundenes Fressen, um vor allem der ÖVP Misswirtschaft in ihrem unmittelbaren Einflussbereich vorzuwerfen.

Die Zukunft der Zillertalbahn (ZVB) birgt innerkoalitionären Zündstoff. Die ÖVP, allen voran ZVB-Aufsichtsratsvorsitzender und Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl, forciert Wasserstoff, die Verkehrsabteilung unter SPÖ-Verkehrslandesrat René Zumtobel hat Bedenken und liebäugelt mit einer Elektrifizierung. Ewig und drei Tage kann sich die Politik nicht mehr um eine Entscheidung über die längst fällige Dekarbonisierung herumdrücken.

Fernpass-Tunnel mit oder ohne Maut: Hier wiederum ringt die ÖVP mit ihrem Wirtschaftsflügel, der eine Straßenbenützungsgebühr auf der Fernpassroute ablehnt. Das gleiche innerparteiliche Szenario zeichnet sich bei der Halbpensions-Pflicht für Chaletdörfer und Großbeherbergungsbetriebe ab.

Die Landesregierung steht deshalb im Juni gehörig unter Strom. Energie? Da ist ja auch etwas: Die Strompreise-Debatte dürfte mit Sicherheit bleiben, der Vorstoß von Landeshauptmann Mattle (VP) in Richtung Landes­energieversorger Tiwag spricht Bände. Die von ihm geforderte Strompreisreduktion setzt ihn selbst und die Tiwag unter Erwartungsdruck.





Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung

0512 5354 5101

chefredaktion @ tt.com