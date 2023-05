30 Jahre Park Igls Medical Spa Resort: Tiroler Pionier im Gesundheitstourismus feiert rundes Jubiläum

Innsbruck/Igls (OTS) - Das Park Igls Medical Spa Resort in Igls in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck feiert 30-jähriges Jubiläum. Das renommierte und international vielfach ausgezeichnete private Gesundheitszentrum gehört zu den Pionieren im österreichischen Gesundheitstourismus und zählt heute zu den führendenden Medical Spas weltweit.

„Mehr als 40.000 Gäste aus aller Welt durften wir bisher bei uns im Park Igls begrüßen und ihnen den Impuls für einen gesünderen Lebensstil geben; den meisten von unseren Gästen auch nachhaltig. Die Stammgästequote unseres Ganzjahresbetriebes liegt seit Jahren jenseits von 75 Prozent", sagt Mag. Andrea Gnägi, Geschäftsführerin im Park Igls. Die gebürtige Schweizerin führt das renommierte Gesundheitszentrum seit mittlerweile 15 Jahren höchst erfolgreich.

Gäste reisen bis aus Australien an

Die häufigsten Gründe, warum Gäste nach Tirol ins Park Igls reisen sind Diagnostik, präventiv-medizinische Fachuntersuchungen, Gewichtskontrolle, Programme für Burn-out-Prophylaxe, frauenspezifische Programme wie „Menopause- Fit" sowie spezielle Programme für den Haltungs-und Stützapparat.

„Unsere Erfolgsfaktoren sind ein Höchstmaß an medizinischer und therapeutischer Kompetenz, Komfort, maximale Privatsphäre und höchste Diskretion. Die Lage am Sonnenplateau Igls, mit einer großartigen, intakten Naturkulisse, wird als Rückzugsort für eine gesunde Auszeit zudem ganz besonders geschätzt und ist für eine aktive Regeneration sehr förderlich", so Gnägi.

Neben den deutschsprachigen Kernmärkten genießt das Tiroler Gesundheitszentrum als Gesundheits-Destination auch internationales Renommee. Anfang des Jahres wurde das Park Igls neuerlich mit einem „Conde Nast Traveller Spa Award“ als einer der weltweit besten Gesundheitsbetriebe ausgezeichnet. Großbritannien ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein internationaler Kernmarkt Andrea Gnägi: „Darüber hinaus haben wir Gäste, die bis aus Australien oder den USA eigens für einen medizinischen Aufenthalt nach Innsbruck-Igls anreisen, darauf sind wir natürlich sehr stolz.“

Pionier der Modernen Mayr-Medizin



Das Behandlungskonzept im Park Igls Medical Spa Resort ist eine Kombination von universitärer Medizin und Diagnostik mit den Erkenntnissen der Mayr-Medizin nach dem österreichischen Arzt F.X. Mayr. Die Prinzipien der angewandten Modernen Mayr-Medizin – sie wurde begründet von Kommerzialrat Dr. Martin Winkler und weiterentwickelt vom jetzigen medizinischen Leiter Dr. Peter Gartner ­– sind die Säuberung des Organismus, die Schonung des Verdauungstraktes, die Schulung des Kau- und Essverhaltens, die Substitution etwaiger fehlender Vitamine, Basen, Mineralien und Spurenelemente, das Ausüben von Sport unter sportwissenschaftlicher Anleitung sowie die Selbstfindung, um seelischen Ballast loszuwerden.

Nachfrage nach Top-Gesundheitsdestination hoch



Andrea Gnägi sieht die Nachfrage nach Top-Gesundheitsdestination mit einem erstklassigen medizinischen Angebot auch in Zukunft ungebrochen hoch. So wie die Chancen für private österreichische Gesundheitseinrichtungen. Andrea Gnägi: „Weiche und harte Standortvorteile sind für einen Gesundheitstourismus in Österreich erstklassig. Daher können Top-Gesundheitsbetriebe auch künftig in einem zunehmend härteren, globalen Wettbewerbsumfeld reüssieren."

Park Igls: 30 Jahre im Zeitraffer



Gegründet wurde das Park Igls Medical Spa Resort im Jahr 1993 vom Schweizer Anwalt Dr. Albert Gnägi, Eigentümer Dr. Stephan Beck und dem Tiroler Mediziner Dr. Martin Winkler, der das Gesundheitszentrum in den darauffolgenden Jahren zu einer präventiv- medizinischen Einrichtung von höchster Kompetenz sowie die klassische Mayr-Kur zur Modernen Mayr-Medizin entwickelt hat. Der Grundstein für eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte war gelegt – in einer Zeit, in der der professionelle Gesundheitstourismus in Tirol noch in den Kinderschuhen steckte. Kernmärkte waren schon damals Österreich, Deutschland und die Schweiz. Mit zahlreichen prestigeträchtigen internationalen Auszeichnungen, etwa der prestigeträchtigen Tatler-Trophy, wuchs auch die Anzahl der internationalen Gäste stark an. Verantwortlich für die verstärkt internationale Ausrichtung und damit einhergehende jüngere Erfolgsgeschichte ist das Managementteam mit Mag. Andrea Gnägi, Dr. Peter Gartner und Werner Chizzali. Das Park Igls ist nahezu ganzjährig geöffnet. Das 4-Sterne-Haus mit angeschlossenem Ambulatorium beschäftigt durchschnittlich rund 100 MitarbeiterInnen, die sich um die Gesundheitsvorsorge und das Wohlbefinden der Gäste kümmern.

Über das Park Igls

Das Gesundheitszentrum Park Igls am Sonnenplateau Igls bei Innsbruck in Tirol zählt zu den führenden Medical Spas weltweit. Seit drei Jahrzehnten bietet die private Gesundheitseinrichtung Diagnostik- und Therapiemodule im Rahmen der Modernen Mayr-Medizin sowie fachärztliche Gesundheits-Checks an. Im Fokus des therapeutischen Ansatzes steht die ganzheitliche Betrachtungsweise des Menschen nach den Erkenntnissen von Dr. F. X. Mayr über die Darmgesundheit und das Erforschen der Ursachen von Erkrankungen. Durch die Einrichtungen vor Ort und die Zusammenarbeit mit SpezialistInnen unterschiedlicher medizinischer Fachbereiche der Universitätsklink Innsbruck stehen dem Gast modernste Untersuchungsmethoden zur Verfügung.

