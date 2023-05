DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Hans Peter Haselsteiner und Parvin Razavi am 30. Mai um 21.55 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Gags, Gags, Gags und gigantisch gute Gäste! Stermann und Grissemann begrüßen in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 30. Mai 2023, um 21.55 Uhr in ORF 1 den österreichischen Unternehmer Hans Peter Haselsteiner und die Profiköchin Parvin Razavi im Marx Palast. „WÖ“-Reporter und Influencer Dave ist nicht nur in seiner aktuellen Reportage in dieser „Willkommen Österreich“-Ausgabe zu sehen, sondern ab Herbst auch in der zweiten Staffel seiner Mockumentary „DAVE“ in der Dienstagnacht in ORF 1. Anschließend um 22.55 Uhr gibt es ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“.

Hans Peter Haselsteiner ist einer der erfolgreichsten österreichischen Unternehmer und ein Grandseigneur der Baubranche. Er investiert in vielversprechende Start-ups und gilt nicht zuletzt auch als großer Sammler der Schönen Künste. Was der Milliardär und einstige NEOS-Gründer zur aktuellen Teuerung sagt und ob Stermann und Grissemann in zwei Minuten zwei Millionen kassieren würden, ist in der Dienstagnacht zu sehen.

Profiköchin und Gault-Millau-Newcomerin des Jahres Parvin Razavi ist eine Autodidaktin. Sie hat sich erfolgreich in einer männlich dominierten Berufswelt behauptet und als Küchenchefin des Restaurants „&flora“ im siebenten Wiener Gemeindebezirk innerhalb eines Jahres drei Hauben erkocht. In ihren Gerichten vereint die gebürtige Iranerin, die als Kind mit ihren Eltern nach Österreich emigrierte, persische Aromen mit österreichischen und nordischen Einflüssen und kreiert so eine kulinarische Weltreise. Im Talk blickt die Haubenköchin auf ihren Weg vom Foodblog zur High-End-Gastronomie zurück und erklärt den kulinarischen Greenhorns Stermann und Grissemann, was Begriffe wie „Farm to Table“ und „Leaf to Root“ in ihrer Küchenphilosophie bedeuten.

Vom Erfolg verschont bleibt wie immer WÖ-Reporter und Fashion-Ikone Dave, der in seiner aktuellen Reportage exklusive Einblicke in die Präsentation von Silvia Schneiders Modekollektion liefert. Außerdem verspricht die Überraschungs-Schlussnummer des musikalischen Willkommen-Österreich-Glücksrads akustischen Hochgenuss!

Die erste Staffel der Mockumentary „DAVE“ war im Herbst 2020 zu sehen. Seit 2022 ist Dave – gespielt von David Scheid – als High-Society-Reporter für „Willkommen Österreich“ im Einsatz und trifft bei Events auf die Reichen, Schönen und Unwichtigen Österreichs. Nun bekommt „DAVE“ eine zweite Staffel, die im Sommer gedreht und im Herbst in „DIE.NACHT“ in ORF 1 zu sehen sein wird. Dave ist jemand, den jeder von uns kennt – nichts leisten, aber alles erreichen wollen. Ein tollpatschiger, liebenswürdiger Typ, der durch sein überhöhtes Selbstwertgefühl nie wirklich down ist und mit Glück am Ende doch viel erreicht. Als verwöhnter Sohn reicher Eltern hat er sich mit dem echten Leben noch nicht wirklich auseinandersetzen müssen. Er ist das Sinnbild der Wohlstandsverwahrlosung, immer auf der Suche nach „Fame“ und „Money“.

„DAVE“-Darsteller David Scheid: „Dave zu spielen ist eine der schönsten Herausforderungen für mich, weil ich meine persönlichen Grenzen ständig überschreiten darf oder muss. Dass sich der ORF das erneut traut, lässt mich positiv in die Zukunft blicken! Außerdem freue ich mich, dass ich allen, die mich auf der Straße anreden, wann denn die zweite Staffel kommt, endlich sagen kann: im Herbst!“

„DAVE“ ist eine Produktion der Mutterschifffilm im Auftrag des ORF. Die ORF-Serie ist mit Daves Instagram- und TikTok-Accounts verknüpft und bietet den Fans zusätzlichen Content und Informationen zu Daves Universum.

