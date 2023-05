Lotto: Fünffachjackpot – am Mittwoch geht es um rund 5,5 Millionen Euro

Dreifachjackpot beim Joker mit 800.000 Euro

Wien (OTS) - Zum vierten Mal heuer geht es am kommenden Mittwoch um einen Fünffachjackpot bei Lotto „6 aus 45“, da es am Sonntag zum fünften Mal in Folge keinen Sechser gegeben hat. Im Topf für die „sechs Richtigen“ werden dann rund 5,5 Millionen Euro liegen.

Von den bisherigen 2023 eingetretenen Fünffachjackpots wurde einer sogar zum Sechsfachjackpots.

Fünf Spielteilnehmer:innen schafften es am Sonntag, einen Fünfer mit Zusatzzahl zu tippen, sie gewannen damit jeweils mehr als 32.000 Euro. Drei der Gewinne wurde in Niederösterreich erzielt, einer in der Steiermark, einer in Tirol. Alle Glücklichen waren mit Quicktipps erfolgreich.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag keinen Sechser. Die Rangsumme wurde wieder den nächstniedrigeren Rang zugeschlagen, in dem es Gewinne gab – dem Fünfer. 97 Fünfer gewinnen jeweils rund 4.800 Euro. Für den LottoPlus Sechser der nächsten Runde warten rund 300.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich blieb zum dritten Mal in Folge ein Gewinn im ersten Rang aus. Damit wartet am Mittwoch ein Dreifachjackpot, bei dem es um rund 800.000 Euro gehen wird.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 28. Mai 2023

5fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 4.393.889,36 – 5,5 Mio. warten 5 Fünfer+ZZ zu je EUR 32.275,00 131 Fünfer zu je EUR 1.343,80 369 Vierer+ZZ zu je EUR 143,10 6.214 Vierer zu je EUR 47,20 8.829 Dreier+ZZ zu je EUR 14,90 102.585 Dreier zu je EUR 5,10 313.675 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 3 9 19 31 35 38 Zusatzzahl 22

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 28. Mai 2023

kein Sechser Summe dem nächst. Rang zugeschlagen 97 Fünfer zu je EUR 4.785,70 3.914 Vierer zu je EUR 20,10 65.946 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 6 8 17 22 23 34

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 28. Mai 2023

DrJP Joker, im Topf bleiben EUR 656.881,99 - 800.000 Euro warten 12 mal EUR 8.800,00 133 mal EUR 880,00 1.122 mal EUR 88,00 12.080 mal EUR 8,00 121.948 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 1 4 8 4 6

