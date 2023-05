Grüne/Hammer: ÖVP soll ernsthafte Vorschläge für Klimaschutz machen statt politisches Kleingeld zu wechseln

Kritik an ÖVP Generalsekretär Stocker wegen Verbreitung falscher Behauptungen

Wien (OTS) - „Die Klimaneutralität 2040 ist das große Ziel, auf die sich diese Koalition geeinigt hat. Seit dem ersten Tag in der Regierung arbeiten wir Grüne mit Hochdruck daran, diese historische Aufgabe zu bewältigen. Ich würde es begrüßen, wenn sich die ÖVP wieder mit ernsthaften Vorschlägen an dieser Arbeit zum Schutz unserer Lebensgrundlagen beteiligen würde, statt mit verbalen Angriffen auf die Klimaministerin politisches Kleingeld zu wechseln“, sagt Lukas Hammer, Klimaschutzsprecher der Grünen in Reaktion auf Aussagen von ÖVP Generalsekretär Christian Stocker.



Dieser twitterte am heutigen Pfingstsonntag, dass die Ministerin ein Aus für Verbrennungsmotoren bereits im Jahr 2027 plane, während für die ÖVP ein Verbrenner-Aus überhaupt nicht in Frage komme. „Die ÖVP reagiert hier auf Meldungen, von denen sie weiß, dass sie nicht stimmen. Der Klimarat der Bürgerinnen und Bürger, den wir als Koalition gemeinsam ins Leben gerufen haben, hat ein Verbrenner-Aus für 2027 vorgeschlagen – nicht die Ministerin. Der Verbrennungsmotor wird bei PKWs allerdings so oder so mittelfristig keine Rolle mehr spielen, auch wenn sich manche Herrschaften noch so fest an dieses untergehende Schiff klammern“, so Hammer. Aufgrund der Knappheit von E-Fuels und Grünem Wasserstoff und den wesentlichen schlechteren Wirkungsgraden und damit hohen Kosten, werden diese Treibstoffe ausschließlich dort eingesetzt werden, wo man nicht auf flüssige oder gasförmige Treibstoffe verzichten kann.





Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at