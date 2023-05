VP-Mahrer ad Essensbeiträge: Wie es vor den Toren Wiens funktioniert

Wien erhöht die Essensbeiträge in Kindergärten massiv – Vösendorf subventioniert jede Mahlzeit

Wien (OTS) - „Während in Wien die Teuerungsautomatik selbst vor den Kindergärten nicht Halt macht, lebt vor den Toren Wiens die Marktgemeinde Vösendorf Politik mit Herz“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer, über die Entlastungsmaßnahmen des Vösendorfer VP-Bürgermeisters Hannes Koza.

Die SPÖ-neos Stadtregierung in Wien erhöht Essensbeiträge in Kindergärten um satte 10,5 Prozent. Im angrenzenden Vösendorf unterstützt die Gemeinde mit fünfzig Cent pro Essen ihre Familien; die Kosten für die Jause werden komplett übernommen.

„Anstatt immer nur Entlastungspakete vom Bund zu fordern, sollte die Wiener SPÖ endlich die Wienerinnen und Wiener entlasten statt belasten. Der Bürgermeister in Wien könnte sich durchaus an seinem Kollegen in Vösendorf ein Beispiel nehmen“, so Mahrer abschließend.

