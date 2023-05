SPÖ-Bayr: Sexuelle und reproduktive Rechte sind Menschenrechte!

SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung zum Internationalen Aktionstag für die Gesundheit von Frauen und Menstruationshygiene-Tag am 28.5.

Wien (OTS/SK) - „Sexuelle und reproduktive Rechte sind ein unteilbarer und unveräußerlicher Teil unserer Menschenrechte“, sagt Petra Bayr, SPÖ-Bereichssprecherin für globale Entwicklung, anlässlich des Internationalen Frauengesundheits- und Menstruationshygiene-Tags am 28. Mai. „In einer Zeit, in der die Menschenrechte von Frauen und insbesondere die sexuellen und reproduktiven Rechte weltweit systematisch verletzt werden, ist es wichtig, dass wir uns gegen jede Bedrohung und Einschränkung dieser Rechte wehren und sexuelle und reproduktive Gerechtigkeit für alle fordern. Die aktuelle ultrakonservative Welle ist ein Versuch, Frauenrechte weiter zu beschneiden. Es ist unser Menschenrecht, frei über alle Aspekte unseres Körpers, unserer Sexualität und unseres Lebens zu entscheiden und frei von Zwang, Diskriminierung und Gewalt zu sein“, so Bayr. ****

Auch heute noch werden Millionen Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt stigmatisiert, ausgeschlossen und diskriminiert, nur weil sie menstruieren. „Es ist nicht hinnehmbar, dass Frauen und Mädchen aufgrund einer natürlichen Körperfunktion daran gehindert werden, eine Ausbildung zu erlangen, arbeiten zu gehen und vollständig und gleichberechtigt in Politik und Wirtschaft teilzunehmen“, so Bayr abschließend. (Schluss) lp

